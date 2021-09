Il n’y va pas. Le maire Les Républicains de Cannes a renoncé à se porter candidat à la présidentielle, estimant que les conditions ne sont « pas réunies pour pouvoir mener une campagne » en l’absence de « primaire ouverte » à droite. « Le candidat sera finalement désigné à l’issue d’un congrès fermé réservé aux adhérents de LR », écrit David Lisnard dans un message transmis dimanche aux adhérents de son mouvement Nouvelle Energie. Et précise que « le jeu en effet est bien fermé ».

« De façon plus générale, les conditions matérielles et politiques ne sont pas réunies à ce jour pour pouvoir mener une campagne présidentielle », a-t-il encore estimé, indiquant qu’il allait désormais se concentrer « pleinement » à sa candidature à la présidence de l’Association des maires de France (AMF).

Le parti Les Républicains a choisi samedi de désigner son candidat à la présidentielle lors d’un vote de ses adhérents réunis en congrès le 4 décembre.

Figure montante

Dans le magazine Le Point, le 2 septembre, le maire de Cannes avait appelé à « refonder notre nation » en réformant notamment « profondément » le système social et notamment le système de santé et les retraites.

« Il est temps […] de retrouver le sens de notre civilisation, de sortir de l’impuissance de l’état en matière de sécurité, de justice et d’immigration, et de mettre un terme au déclassement éducatif, industriel et scientifique », affirmait alors cette figure montante de l’aile libérale des Républicains.

Les prétendants à l’investiture LR auront jusqu’au 13 octobre pour déclarer leur candidature.