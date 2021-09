Pour Carole Delga, les politiques ne doivent plus subir. La présidente PS de la région Occitanie veut pour cela le retour du volontarisme en politique et « c’est la gauche qui doit désormais l’incarner ». Dans le Journal du Dimanche, elle appelle donc son camp à « se remettre au boulot ».

L’élue régionale, qui soutient la candidature présidentielle de la maire de Paris Anne Hidalgo, dénonce notamment « le libre-échange débridé et sans morale ». « Le politique qui s’est effacé derrière l’économie pour en devenir son expert-comptable doit reprendre fermement la barre », exhorte-t-elle.

« Un État fort et efficace »

« Ensuite », poursuit-elle dans sa tribune, « ce projet doit replacer au cœur de notre société l’intérêt public, seul à même de recréer du lien entre les citoyens. Cet intérêt public doit être garanti par un État fort et efficace, qui travaille main dans la main avec les collectivités du quotidien et les citoyens. Et garanti, aussi, par le secteur privé ».

Carole Delga met en outre en avant l’enjeu de la transition écologique : « Soit cette transition est portée avec courage par la gauche du faire, celle qui veut concilier économie et écologie, sans rupture ni brutalité, et elle peut générer de nouveaux progrès sociaux et démocratiques ; soit le marché fait son œuvre – ou ses avatars, tels le "en même temps" vertical ou le populisme replié sur son rocher identitaire pendant que la mer monte », plaide-t-elle. Et de conclure : « C’est-à-dire qu’il ne fera rien, et il sera synonyme de nouvelles inégalités et de déséquilibres dangereux voire irréversibles ».