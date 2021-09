Le parti Les Républicains désignera son ou sa candidate à l’élection présidentielle par un vote de ses seuls adhérents, a annoncé samedi le président du parti Christian Jacob, à l’issue d’un congrès où cette méthode a été préférée à celle de la primaire.

Les adhérents de LR, appelés à se prononcer par voie électronique depuis vendredi soir, ont choisi pour près de six votants sur dix l’option d’un congrès à deux tours. Le taux de participation a atteint 50,28 % des voix.

Congrès fermé ou primaire ouverte

Les militants avaient le choix entre deux méthodes, un congrès ou un vote plus large, avait décidé le président de LR, Christian Jacob.

Lors d’un congrès dématérialisé, LR a réuni ses adhérents pour choisir entre « deux méthodes de désignation ». Le patron des Républicains avait expliqué être contre l’idée d’une primaire ouverte. Dans un message aux militants, il avait expliqué : « Soit on est dans un système ouvert aux militants, aux adhérents à jour de cotisation et sympathisants qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, soit c’est un congrès des militants à jour de cotisation qui désigneront le candidat. »