« Ensemble, la France. » Déjà, en 2017, Emmanuel Macron se voulait rassembleur. Pour la prochaine présidentielle, ce sont ses soutiens qui s’activent pour rallier les soutiens et permettre à leur champion de rempiler pour cinq ans à l’Elysée. Début septembre, le patron du Modem, François Bayrou, a appelé publiquement à la création d’un « grand mouvement politique central » pour appuyer la future candidature du chef de l’Etat. Un appel reçu cinq sur cinq au sein de La République en marche.

« Ce qui compte, c’est de rassembler tous ceux qui viennent d’horizons différents […]. On s’en fiche, d’où vous venez. Ce qu’on veut, c’est porter un projet commun », a répondu le patron de LREM, Stanislas Guérini, sur France Info au début du mois de septembre. Dans une interview au Journal du dimanche, Stéphane Séjourné s’est quant à lui prononcé pour la constitution d’un « grand parti démocrate français d’ici aux législatives ».

Un projet de « maison commune »

Les contours du projet restent donc encore flous, et l’université de rentrée du Modem sera « l’occasion d’en débattre », indique le secrétaire général du Modem, Jean-Noël Barrot. Le député des Yvelines espère un rassemblement « très large » ayant « vocation à promouvoir le bilan du président de la République et de sa majorité, à œuvrer pour sa réélection et assurer la pérennité de ce grand mouvement de pensée ».

« Est-ce que ça va être une fusion ? Est-ce que c’est un parti qui absorbe tous les partis de la majorité ? », s’interroge Gilles Boyer, eurodéputé LREM proche d’Edouard Philippe. « Ce n’est pas la même chose si c’est une alliance pour la campagne ou un mouvement qui a vocation à lui survivre. » Peu importe la forme, un rassemblement demeure « indispensable pour aller vers les prochaines échéances, pour qu’on puisse élaborer ensemble un projet de société », considère Olivier Becht, chef de file des députés Agir, le parti de Frank Riester, ministre chargé du Commerce extérieur.

« Ça doit être une addition et non une fusion »

« Les modalités sont en cours de discussion. Plusieurs pistes sont à l’étude, notamment juridiques », souligne-t-on dans l’entourage de Stanislas Guérini. Où l’on ajoute : « François Bayrou a insisté sur l’importance de ne pas dissoudre l’identité de chaque formation au sein du collectif. » « Ça doit être une addition et pas une fusion », abonde Olivier Becht. « Je suis plutôt favorable au principe de la confédération. C’est-à-dire une structure qui unit, qui regroupe, qui tient les talents et les idées et qui permet d’en faire une force commune. »

Une position partagée par Gilles Savary, membre de l’aile gauche de la Macronie. « Macron ne peut pas être l’homme d’un seul parti », souligne l’ex-PS, à la tête du mouvement Territoires de progrès, dont la position sera arrêtée en congrès après un « débat interne assez vif ».

L’ombre d’Edouard Philippe

L’espoir d’un grand rassemblement a été quelque peu malmené par des propos attribués à Edouard Philippe par Le Canard enchaîné mercredi. « Oui pour une alliance, mais pour un ralliement ou une intégration, c’est non. Pas question de se rallier à une nouvelle marque qui tente de camoufler l’échec patent de LREM », aurait déclaré l’ancien Premier ministre en privé. « Ces propos sont faux. Il n’a jamais dit la phrase qui lui est prêtée », balaie Gilles Boyer, alors qu’Edouard Philippe doit prochainement annoncer la création de son propre mouvement politique. Celui-ci « va s’inscrire dans la majorité présidentielle », assure son ex-conseiller à Matignon, en référence aux récentes déclarations du maire du Havre sur TF1. Sous quelle forme ? Mystère.

Chez les frères ennemis centristes de l'UDI ces discussions sont observées avec beaucoup d’ironie. Des « manœuvres partisanes un peu vieux monde », tacle Jean-Christophe Lagarde. « La réalité, c’est que le Modem, LREM et quelques autres sont en train de se tirer la bourre pour savoir qui va manger l’autre lors des investitures pour les élections législatives. C’est ça, ce qu’ils cherchent à décider à travers une maison commune. »

A LREM, le principe de la « maison commune » semble dans tous les cas déjà intégré : pour la campagne « 5 ans de plus », lancée début septembre avec un tract tiré à 1 million d’exemplaires, le logo du parti a laissé place à la mention « majorité présidentielle ». Une majorité pourtant pas encore tout à fait en ordre de marche.