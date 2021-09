Un duel très attendu… Et tendu. Eric Zemmour a fait face à Jean-Luc Mélenchon ce jeudi soir. Les deux adversaires se sont affrontés en face-à-face sur le plateau de BFMTV. Répondant aux journalistes Maxime Switek et Aurélie Casse, ils ont été invités à s’exprimer autour de deux grandes questions : « La France est-elle en danger » et « Comment réduire la fracture sociale ? ».

Un débat « réclamé » par Eric Zemmour et une « confrontation et un moment de responsabilité » pour le candidat de la France insoumise. « Vous êtes un danger à mes yeux, un danger pour notre pays », a lancé très rapidement ce dernier. La riposte ne s’est pas fait attendre. « Depuis deux siècles dans votre camp on ne débat pas, on décapite », réplique le polémiste à l’adresse de Jean-Luc Mélenchon.

Après dix premières minutes assez agitées, les deux présentateurs lancent officiellement la première partie du débat. Dès la première question de Maxime Switek, le polémiste refuse de répondre. « Si vous le permettez, je ne vais pas répondre à votre question. (...) Je suis là pour débattre avec Jean-Luc Mélenchon », répond du tac au tac Eric Zemmour. « Vous voyez y a plus désagréable que moi », ironise alors le candidat de la France insoumise.

Passes d’arme sur l’immigration

Affirmations contre affirmations, les questions migratoires et de sécurité, ainsi que des envolées lyriques sur l’histoire de la France, ont constitué les premiers temps forts du débat. Interrogé sur l’immigration, l’essayiste a estimé que « l’islam est tout à fait aux antipodes de la France », « incompatible » même avec le pays et sa devise « liberté, égalité, fraternité ». Une « vision de l’islam » qui a « fait sourire », Jean-Luc Mélenchon, estimant que son interlocuteur « n’y connaissait rien ».

Une série de passes d’armes qui s’est étirée en longueur pendant la première heure. « Un pays où les femmes sont rabaissées, où il y a la peine de mort, où les homosexuels sont punis… », à la suite de cette énumération », le candidat a déclaré que « le Zemmouristan, ça existe » et « ça s’appelle l’Arabie saoudite ».

Fracture sociale et écologie

Les deux personnalités politiques ont également pris la parole sur la fracture sociale du pays et l’écologie. En ce sens, Jean-Luc Mélenchon s’est dit « partisan au blocage d’un certain nombre de produits de première nécessité » face à un Eric Zemmour favorable à une réduction des prestations sociales. « On est les recordmans du monde », a-t-il assuré.

Les deux adversaires politiques se sont aussi affrontés sur la question du nucléaire et des énergies renouvelables. Eric Zemmour désirant exprimer « tout le mal qu’il pense des éoliennes » tout en précisant précédemment « qu’abandonner le nucléaire, c’est abandonner notre souveraineté nationale ». Son contradicteur s’est montré plus nuancé, en expliquant qu’il « n’est pas question d’abandonner, il est question de sortir du nucléaire ».

À l’issue de ce débat tendu, Eric Zemmour ne s’est pas prononcé concernant ses ambitions présidentielles. « Je choisirai mon moment pour décider », s’est-il contenté de répliquer. Reste que l’ombre d’une candidature officielle – et de son annonce – plane pourtant plus que jamais à sept mois de la présidentielle.