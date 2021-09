Pour convaincre les 122.000 électeurs inscrits de leur donner les clés de la candidature verte en 2022, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, les deux finalistes de la primaire écologiste, débattront, mercredi soir sur LCI.

Présenté par Ruth Elkrief, en partenariat avec Le Figaro et Loopsider, le seul débat de l’entre-deux tours diffusé à 20h45 pourrait être crucial dans une course qui s’annonce serrée, comme en a témoigné le premier tour.

Des évènements rares

Yannick Jadot, eurodéputé, tête de liste EELV aux élections européennes de 2019, est arrivé dimanche en tête avec 27,7 % des 106.000 voix exprimées, suivi par Sandrine Rousseau, économiste et ancienne porte-parole d'EELV, qui a recueilli 25,14 % des suffrages. Ce débat a d’autant plus d’importance que les événements organisés par les deux candidats sont rares avant le second tour, qui doit avoir lieu en ligne du 25 au 28 septembre.

Yannick Jadot, tenant d’une écologie « des solutions » qui recherche le consensus des Français, a effectué un déplacement dans un chantier écologique d’insertion à Sevran, mardi, et devrait tenir meeting jeudi soir. Sandrine Rousseau, chantre de l'« éco-féminisme », qui assume sa « radicalité », n’a pour sa part pas prévu de déplacement à ce stade.