Le leader et candidat à la présidentielle de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et le polémiste, Eric Zemmour, débattront ce jeudi sur BFMTV, a annoncé la chaîne dans un communiqué de presse, ce dimanche.

Le débat, qui sera animé par Aurélie Casse et Maxime Switek, aura lieu à 20h45.

Une candidature bientôt officialisée

Les deux hommes avaient manifesté publiquement leur volonté de débattre ensemble. Ils seront questionnés à tour de rôle et débattront sur « différents sujets d’actualité qui sont au cœur de la campagne présidentielle : sécurité, économie, santé, écologie, immigration, société… », explique la chaîne d’information en continu dans son communiqué.

S’il n’a pas encore officiellement annoncé qu’il se lançait dans la course à a présidentielle, Eric Zemmour a affirmé, la semaine dernière dans l’émission On est en direct, sur France 2, qu’il « n’avait pas peur » d’être éventuellement candidat et qu’il en avait « envie », mais qu’il voulait « choisir son moment » pour annoncer sa décision.