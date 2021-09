Bientôt la fin du pass sanitaire ? Invité de BFMTV, ce dimanche, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé qu’un Conseil de défense se tiendrait mercredi prochain pour « adapter les règles » du pass sanitaire.

« Est-ce que dans un certain nombre de territoires, on peut adapter les choses ? Un Conseil de défense se tient mercredi prochain. On espère pouvoir adapter nos règles et donc le pass sanitaire à la circulation du virus. (…) Mais je préfère qu’on garde le pass sanitaire plutôt que de devoir reconfiner », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

« Nous sommes sur la bonne voie »

Cette semaine, Emmanuel Macron avait fait savoir qu’il envisageait de lever le pass sanitaire dans certains endroits, en fonction de la situation sanitaire. Même son de cloche du côté d’Olivier Véran dans une interview donnée au Parisien, ce dimanche.

Gabriel Attal (@GabrielAttal): "Il y aura un Conseil de défense prochainement pour travailler" sur la question d'un pass sanitaire local pic.twitter.com/qU0FkUMbkb — BFMTV (@BFMTV) September 19, 2021

« Nous sommes sur la bonne voie. Si la situation continuait de s’améliorer, nous pourrions alléger progressivement les restrictions, là où le virus circule le moins d’abord, puis partout sur le territoire. Cet allègement pourrait inclure le pass sanitaire », a déclaré le ministre de la Santé.