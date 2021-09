Joe Biden organise un sommet virtuel sur le Covid-19 mercredi

Le président américain Joe Biden organisera un sommet virtuel sur le Covid-19 mercredi, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé la Maison Blanche vendredi.

« Cette réunion a pour but d'élargir et de renforcer nos efforts conjoints » et de « s'aligner sur une vision commune pour vaincre le Covid-19 », a précisé Jen Psaki, la porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué.