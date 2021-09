Le Premier ministre somalien a annoncé jeudi qu'il « n'accepte pas » la décision « illégale » et « sans fondement » du président de suspendre ses pouvoirs exécutifs, dans une nouvelle confrontation publique qui fragilise ce pays déjà secoué par une impasse électorale et une insurrection jihadiste.

Le président Mohamed Abdullahi Mohamed avait annoncé quelques heures plus tôt « geler les pouvoirs exécutifs » de Mohamed Hussein Roble, et « notamment ses pouvoirs de destitution ou de nomination », après que les deux hommes se sont opposés à deux reprises ces dix derniers jours sur des limogeages et nominations au sein de l'appareil sécuritaire.