La formation des demandeurs d’emploi relève d’un « parcours du combattant », a estimé l’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), ce mardi, dans son rapport annuel, qui a préconisé plusieurs pistes d’amélioration, comme faire de Pôle emploi l'« interlocuteur-clé » ou de développer les reconversions.

Malgré l’entrée en formation de 935.000 demandeurs d’emploi l’an dernier, un chiffre en progression depuis plusieurs années, la situation est complexe, selon l’association, créée en 1985, qui accompagne des « chercheurs d’emplois » dans toute la France.

« Trois grandes difficultés »

« Lorsqu’on est chercheur d’emploi, il faut se battre pour avoir accès à la formation professionnelle », a ainsi affirmé, Gilles de Labarre, président de SNC, lors d’une matinée d’échanges autour du rapport. Fruit d’un travail de 18 mois, celui-ci a la « singularité » de s’appuyer sur les remontées de terrain, a-t-il expliqué. Le document est ainsi nourri de témoignages de chômeurs comme celui de Marie, 50 ans, qui a voulu faire un master spécialisé en e-commerce et s’est retrouvée à devoir vivre avec 500 euros par mois, ne parvenant pas à valider son diplôme, « épuisée ». Ou celui de Laurent, 55 ans, qui dit s’être vu répondre par Pôle emploi que « les seniors ne sont pas prioritaires pour obtenir des financements ».

Alors que le gouvernement entend renforcer la formation des demandeurs d’emploi, en particulier de longue durée, et que le Premier ministre doit présenter sous peu un nouveau plan d’investissement dans les compétences, les auteurs du rapport ont mis en avant « trois grandes difficultés » : la complexité du système avec sa cohorte d’acteurs (Pôle emploi, organismes de formation, conseils régionaux…), le sujet du financement de la formation et des frais annexes (transport repas, hébergement) et le sort des plus éloignés de l’emploi, qui nécessitent « plus de mesures spécifiques ».

Abandons et de non-recours

Les demandeurs d’emploi sont souvent face à des informations « éparpillées » et dans « un brouillard d’incertitudes » à l’origine d’abandons et de non-recours, a souligné une des membres du groupe de travail. En février 2021, 13 % des demandeurs d’emploi suivaient une formation, contre 29 % pour les personnes en emploi, indique l’association.

Un tiers des demandeurs d’emploi entrent en formation sur prescription de Pôle emploi et deux-tiers de leur initiative personnelle, estime SNC. Pour améliorer la situation, le rapport suggère notamment de simplifier les démarches d’accès à la formation en faisant de Pôle emploi une « ressource clé », chargée d’orienter vers les formations « les plus pertinentes », celles-ci devant être répertoriées. Il plaide aussi pour garantir la rémunération et le financement de la formation ou encore créer un dispositif spécifique pour la reconversion des demandeurs d’emploi, un besoin encore renforcé par la pandémie, selon SNC.