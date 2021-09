C’est un épisode de plus dans la petite guéguerre que se livrent Philippe Poutou et Eric Zemmour depuis quelques années. Le candidat du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) à l’élection présidentielle et élu d’opposition à la mairie de Bordeaux a mené ces derniers jours une opération « recollage » contre le journaliste et polémiste dans la capitale girondine.

Séance recollage à Bordeaux (1) pic.twitter.com/jz0kgAHCFu — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) September 12, 2021

Dans deux courtes vidéos publiées sur son compte Twitter, on voit Philippe Poutou recouvrir les affiches « Zemmour Président ». Il qualifie son potentiel adversaire dans quelques mois de « raciste », « homophobe » et « sexiste » avant de prendre le pinceau et de recoller le visage de ce dernier d’une affiche invitant à « combattre l’autoritarisme de LREM » et une autre pour les droits LGBT avec le slogan : » Dégageons l’extrême droite et les réactionnaires ».

Séance recollage à Bordeaux (2) pic.twitter.com/coQrSGM0XC — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) September 12, 2021

Zemmour écarté de CNews

Les deux hommes se sont déjà invectivés à plusieurs reprises par le passé. En 2017, Zemmour avait qualifié Poutou « de vrai idiot utile du capitalisme » avant que ce dernier refuse de participer à une émission en raison de la présence du premier.

Pour rappel, CNews a annoncé ce lundi via un communiqué que la chaîne écartait Eric Zemmour de son antenne après la décision du CSA [Conseil supérieur de l’audiovisuel]. La semaine dernière, celui-ci a demandé aux médias audiovisuels de décompter les interventions du polémiste portant sur le débat politique national en raison de sa potentielle candidature à l’élection présidentielle en 2022.