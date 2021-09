De notre envoyée spéciale à Fréjus (Var)

A l’entrée du théâtre romain de Fréjus (Var), entre les allées, dans les gradins, partout, son nom se murmure. En ce dimanche matin, sous un soleil de plomb, l’ombre d’ Eric Zemmour plane sur la rentrée politique de Marine Le Pen​. Alors que la candidate RN quitte la présidence du mouvement dans l’espoir de mieux rassembler les électeurs derrière elle, et ainsi optimiser ses chances de victoire, le célèbre polémiste n’a pas caché « son envie » d’être lui aussi candidat à la présidentielle, la veille, sur le plateau de France 2. Une idée qui n’est pas sans inquiéter les 900 partisans du Rassemblement national venus à Fréjus.

« J’ai pris une photo avec un cadre du parti dont je tairais le nom, et j’en ai profité pour lui parler d’Eric Zemmour, confie Martine, une militante niçoise. J’ai dit à ce cadre ma semi-inquiétude sur le sujet, et qu’il fallait qu’on négocie entre Zemmour et Marine. J’entends autour de moi des adhérents qui sont tentés par lui. C’est vrai que c’est un peu le caillou dans la chaussure. On partage beaucoup de théories en commun. S’il se présente, il a le droit, c’est la démocratie. Mais s’il ne se présente pas, c’est pas plus mal. Ça fait un peu peur, même si j’espère qu’il ne dépassera pas les 5 %. »

« Je l’adore, mais là, il crée la division »

Il faut dire que le polémiste attire une certaine sympathie chez ces militants et autres élus locaux du RN, dont il a des idées proches. « Je le suis tous les soirs sur CNews, confie Michèle. Si Eric Zemmour aime la France comme il le dit, s’il pense au bien de la France, il ne devrait pas se présenter. Je l’adore, mais là, il crée la division, et la France a besoin que Marine passe. »

Eric Zemmour, futur adversaire ? Sur le plateau de Laurent Ruquier et Léa Salamé, Eric Zemmour, en hausse dans les sondages, a affirmé que « voter Marine Le Pen, c’est voter Emmanuel Macron ». Une prise de position qui a le don d’agacer les cadres du RN, pour lesquels, dans ce combat politique putatif, la meilleure défense semble l’attaque. Les premiers coups fusent du côté de Jordan Bardella, à peine installé dans son nouveau costume de président du RN. « Il est vrai que la division du camp national, c’est probablement ça, le suicide français », tance-t-il, après la question d’un journaliste à ce sujet, en référence au best-seller d’Eric Zemmour.

« Il ne faut pas se tromper d’ennemi »

« Eric Zemmour n’a pas l’ombre d’un soutien politique, argumente Jacques Ricciardetti, conseiller régional RN en Bourgogne-Franche-Comté. Il n’a pas l’ombre d’un projet. Il n’est fort d’aucun élu. Marine Le Pen est soutenue par un mouvement et elle a une équipe derrière elle. Je n’ai pas peur de lui. La vraie question, c’est de savoir ce qu’il fera au second tour. Va-t-il soutenir les mondialistes ou les nationalistes ? »

« Dans la vie, quand on fait un combat, il ne faut pas se tromper d’ennemi, lance Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Je m’étonne qu’il ne fasse pas le constat qu’Emmanuel Macron est un ennemi. Quelle idée de vouloir fracturer ! Mais qu’un polémiste polémique, vous savez, ce n’est pas étonnant. »

Pour autant, le parti ne ferme pas la porte aux discussions, et espère encore faire d’Eric Zemmour un allié. Si, lors de sa longue prise de parole, Marine Le Pen a pris soin de ne jamais prononcer le nom du polémiste, le tout nouveau président du Rassemblement national s’est chargé de l’évoquer dans son premier discours d’investiture, dans une forme de main tendue aux airs de réprimande. « Soyons clairs mes amis, lance Jordan Bardella à la tribune. Qu’il s’agisse d’Eric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan ou d’autres, nous n’aurons jamais d’adversaires du côté de ceux qui sont du côté de la France. Notre adversaire a un nom. Il s’appelle Emmanuel Macron. » Ce vendredi, Eric Zemmour sera lui aussi dans le Var, à Toulon, pour inaugurer la tournée promotionnelle de son nouveau livre.