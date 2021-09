De notre envoyée spéciale à Fréjus (Var),

La prochaine élection présidentielle serait ni plus ni moins « un choix de civilisation ». Sous la chaleur étouffante du théâtre romain de Fréjus, dans le Var, Marine Le Pen est entrée dans l’arène de la prochaine élection présidentielle ce dimanche, peu après la déclaration de candidature d’Anne Hidalgo.​

Au moment de confier les clés du Rassemblement national à Jordan Bardella afin de « sortir des logiques partisanes pour [s'] adresser plus librement encore à nos compatriotes », la candidate RN a profité de sa traditionnelle rentrée politique dans la ville de David Rachline pour se poser en future « présidente des libertés françaises. »

« Une atteinte disproportionnée à la liberté »

Reprenant les thèmes qui font l’ADN du parti d’extrême droite, de l’immigration pour laquelle elle promet un « référendum » à la dénonciation d’une « talibanisation des quartiers », en passant par des mains tendues à un électorat populaire, à travers par exemple « la gratuité des trains en dehors des heures de pointe pour les étudiants », Marine Le Pen a par ailleurs ouvertement soutenu les opposants au pass sanitaire.

« Si samedi après samedi, des centaines de milliers de personnes scandent le mot "liberté", c’est qu’il existe un malaise qu’il faut entendre », tonne Marine Le Pen. Et d’affirmer : « Aujourd’hui, le pouvoir impose à tous les Français et bientôt même aux enfants un pass sanitaire et, en réalité, un pass vaccinal. C’est là une atteinte disproportionnée à la liberté, et c’est de surcroît une atteinte à l’égalité des Français lorsque certains subissent un véritable bannissement social injustifié ». La désormais ancienne présidente du RN a toutefois précisé ne pas être « contre la vaccination mais pour la liberté vaccinale ».