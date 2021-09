Alors qu’il s’apprête à fêter ses 26 ans, Jordan Bardella, actuel premier vice-président du Rassemblement National, prendra dimanche – et jusqu’à l’élection présidentielle – la place de Marine Le Pen à la tête du parti. Encarté depuis près de dix ans, le jeune homme originaire de Seine-Saint-Denis a déjà exercé la quasi-totalité des fonctions qu’il est possible d’incarner au sein d’une formation politique.

« C’est un bon organisateur, légitime et proche des militants, dit de lui Sébastien Chenu, porte-parole du RN. Cette nomination ringardise les autres partis et martèle notre intérêt pour la jeunesse ». Alors que Marine Le Pen s’éloigne de l'appareil pour mieux incarner le « camp de ceux qui aiment la France », l'intéressé confie à 20 Minutes les missions de son intérim et commente les premières mesures politiques que pourrait prendre son mentor si elle accédait à la fonction suprême.

Vous vous apprêtez à prendre la présidence du Rassemblement National, quel sens souhaitez vous donner à cet intérim ?

Je serai le premier soutien de Marine Le Pen. Mon rôle sera de faire sa campagne et de préparer, en parallèle, les élections législatives et la constitution de la future majorité présidentielle, en sélectionnant les meilleurs, les plus méritants et les plus représentatifs de leurs territoires.

Au travers de ma modeste personne, je voudrais aussi contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants qui aspire à changer la situation dans notre pays : c’est un message envoyé à l’ensemble de la jeunesse française. Ce renouvellement, nous l’incarnons au quotidien par nos maires, nos élus de terrains et nos parlementaires, et pas seulement par le biais de personnes qui viennent du RN.

C’est pourquoi nous sommes fiers d’accueillir Philippe Ballard, qui va diriger la communication de la campagne et qui a été journaliste sur LCI pendant de nombreuses années, mais aussi Christophe Bay, ancien préfet et serviteur de l’Etat, qui dirigera l’équipe de campagne. Ces nouveaux dirigeants ont vocation à travailler pour le bien commun, au service de la France.

Le RN a souffert de l’abstention de ses électeurs aux élections régionales et départementales, comment comptez-vous remobiliser votre électorat ?

Je crois que la crise sanitaire a beaucoup joué dans l’abstention que l’on a pu observer lors des dernières élections, qui en vérité ont été marquées par un désintérêt général des Français. Mais mobiliser ses électeurs est évidemment une des priorités du parti. C’est pourquoi nous avons lancé, sous l’étiquette RN, une grande campagne sur le pouvoir d’achat. Ainsi, l’une des premières mesures que nous prendrons si nous arrivons au pouvoir sera de supprimer la TVA sur la TICPE (Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques), cette taxe sur une taxe que l’on paye aujourd’hui lorsque nous consommons du carburant et qui impacte le niveau de vie de nos concitoyens.

Le mot d’ordre de Marine Le Pen, lors de sa campagne présidentielle, sera la défense des « libertés ». Qu’est-ce que cela signifie et comment replacer la liberté au cœur de la société ?

Sous Emmanuel Macron, et plus que sous aucun autre quinquennat, les libertés individuelles ont été considérablement restreintes. Cette volonté de Marine Le Pen est celle de rendre aux Français la maîtrise de leur destin. La liberté de rester eux-mêmes, de protéger leurs frontières et de protéger leur modèle économique de la mondialisation sauvage. Ce sera aussi une liberté démocratique, avec l’instauration du référendum d’initiative citoyen et de la proportionnelle pour l'élection des députés. Mais ce sera également l’occasion d’incarner, plus largement, la liberté d’expression. C’est aujourd’hui l’un des angles mort du quinquennat d’Emmanuel Macron, le rétablissement des libertés, comme celle de l’autorité dans notre pays feront partie des deux engagements forts de Marine Le Pen pendant son quinquennat.

Le logo du RN n’apparaît pas sur la première affiche de campagne de Marine Le Pen, preuve de sa volonté de se détacher du parti. Pourquoi ?

On est dans la pure tradition des instances de la Ve République. Le général de Gaulle avait conceptualisé la Constitution, s’agissant de la présidentielle, comme la rencontre entre une femme ou un homme avec le peuple français. Dans une élection présidentielle, on dépasse les clivages partisans. Marine Le Pen souhaite être la candidate de la nation et de la souveraineté au sens large en dépassant le cap du RN, et c’est pourquoi elle renoncera ce dimanche à sa présidence, afin de rassembler tous ceux qui souhaitent défendre la souveraineté de la Nation.

Qu’est-ce que cela change ?

C’est un message adressé à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, qu’ils soient de droite comme de gauche. Tous ceux qui croient en la France et qui souhaitent lui redonner sa souveraineté, sa liberté, sa prospérité sa sécurité et son autorité dans le monde. Qu’ils viennent de droite ou de gauche, ils sont tous invités à nous rejoindre pour participer à cette bataille et cette campagne présidentielle. Nous n’avons pas d’adversaire du côté de ceux qui croient en la France. Que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, Eric Zemmour ou Arnaud Montebourg, ils sont les bienvenus s’ils souhaitent se ranger derrière nous. S’il y a bien un point sur lequel nous sommes d’accord avec Emmanuel Macron, c’est sur le fait que le clivage gauche-droite est dépassé.

Vous avez déclaré que la théorie du grand remplacement témoignait d’une réalité « qui est juste »… Pourquoi cela ?

Je conteste la dimension complotiste du « grand remplacement ». Il s’agit néanmoins de mettre des mots sur des maux. L’immigration massive et incontrôlée a considérablement changé le visage d’un certain nombre de territoires et de quartier et est vecteur de tensions. Jérôme Fourquet le dit dans son livre l’Archipel Français : en 2019 18 % des nouveau-nés ont des prénoms arabo-musulmans, contre 1 % dans les années 1960. Ce n’est pas un jugement de valeur, c’est juste un fait, et les statistiques le disent.

C’est pourquoi l’un des engagements très forts que nous voulons prendre sur le quinquennat sera de stopper l’immigration. Nous nous fixerons sur le seuil que nous avons proposé en 2017, soit 10.000 entrées par an. Evidemment, il faut stopper l’immigration clandestine, renvoyer les clandestins chez eux et organiser, comme le Danemark, le traitement de l’asile dans les pays de départ, parce que l’on s’aperçoit que le droit d’asile est totalement dévoyé et est devenu une filière d’immigration à part entière.

Difficile de ne pas y voir un appel du pied à Eric Zemmour (crédité de 6 à 8 % dans les derniers sondages d’intentions de vote)… Craignez-vous qu’il nuise à la campagne de Marine Le Pen ?

Vous concéderez que nous n’avons pas attendu Eric Zemmour pour parler d’immigration ! Marine Le Pen arrive au second tour dans la quasi-totalité des sondages, elle est la candidate la mieux placée, du camp de ceux qui défendent la nation, pour l’emporter, donc nous ne le craignons pas. Mais il est évident que la candidature de Zemmour pourrait entraîner une division des voix du camp national, ce qui serait évidemment préjudiciable à l’intérêt de la France. Etre candidat à tout prix, en ciblant la seule personne qui n’a aucune responsabilité dans la situation actuelle, c’est ça, le suicide français. Au final, le seul à se réjouir d’une candidature d’Eric Zemmour, c’est notre ennemi commun : Emmanuel Macron.

Marine Le Pen a annoncé deux mesures chocs : la nationalisation des autoroutes, et la privatisation de l’audiovisuel public. Ne sont-elles pas contradictoires ?

Notre programme est avant tout celui du droit commun. Que cela passe par une nationalisation d’un côté, ou d’une privatisation de l’autre. Nous voulons rendre du pouvoir d’achat aux Français. En privatisant l’audiovisuel public, nous débarrassons les Français de la redevance télé et nous garantissons la liberté de la presse, tout en gardant les attributions de régulation par la maîtrise des fréquences. Je considère que c’est sain pour une grande démocratie de ne pas avoir la mainmise sur l’audiovisuel.

Concernant les autoroutes, les Français sont victimes d’une spoliation depuis maintenant plusieurs années. En 2006 et 2016, le prix des péages a augmenté de 20 % et représente près de 200 euros en moyenne par an pour les ménages. En les nationalisant, nous voulons nous engager dans une baisse durable du prix des péages, et rendre cet argent aux Français.