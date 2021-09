Un triste sire, seul, sur la défensive. Un homme fragile, fuyant, propulsé au plus haut du gouvernement pour en retomber tout aussi sec. Autrement dit, un amateur… Gérard Collomb sort éraflé du portrait qu’en donne Jean-Michel Aphatie dans Les Amateurs, publié mercredi chez Flammarion.

En courts chapitres, l’éditorialiste politique brosse le portrait d’édiles nommés au plus haut de l’Etat depuis 2017, alors qu’ils n’en avaient ni les qualités, ni les épaules. Comme l’ancien maire de Lyon, dont le court mandat au ministère de l’Intérieur est retracé en traits cinglants.

Un ministre entre deux chaises

C’est d’abord l’histoire d’une amitié inattendue : lorsqu’ils se rencontrent en 2014, c’est « le coup de foudre » entre Emmanuel Macron, alors fringant ministre de l’Economie, et son aîné Gérard Collomb, rivé – croit-on – à son écharpe de maire. A tel point que Collomb glisse à Georges Képénékian, lui aussi séduit par l’outsider : « Tu viens de voir le prochain maire de Lyon. » L’intéressé préféra devenir président de la République en mai 2017, offrant dans la foulée à Collomb de troquer son fauteuil de maire contre celui de l’Intérieur. Le nouveau ministre accédait enfin à son rêve, qui se mua en cauchemar.

Il se sent seul place Beauvau. Pire : isolé. Il ne s’intègre pas aux jeunes loups qui l’entourent, Edouard Philippe l’humilie, confessent ses anciens collaborateurs. Un participant aux petits-déjeuners du Premier ministre se souvient : « Avec lui, c’était tous les jours la fin du monde. […] Il était sombre, pessimiste. A la fin, on ne l’écoutait plus. »

Lyon manque à Collomb, il y multiplie les allers-retours, se fait même rappeler à l’ordre. D’ailleurs, il n’a jamais eu l’intention de quitter « sa » mairie. David Kimelfeld (qui avait remplacé Gérard Collomb à la présidence de la métropole de Lyon avant de se brouiller) révèle que son fidèle ami de l’époque se faisait communiquer tous ses dossiers pendant sa régence : « En fait, j’étais sous surveillance. Il n’avait aucune confiance en moi. »

Sa fragilité était bien connue

L’indécision du ministre de l’Intérieur, ses maladresses au moment de voter la loi Asile et Immigration, aboutit à sa démission au moment de l’affaire Benalla. D’après l’un de ses collaborateurs, cité dans le livre, Collomb était alors « quasiment en burn-out. […] Il a mis beaucoup de distance entre lui et les membres de son cabinet. On ne le voyait pratiquement plus. » Sa joie de retrouver les Lyonnais n’était pas réciproque, puisqu’il perd les municipales en 2020. En deux ans, lui qui pensait avoir tout gagné avec sa nomination à Matignon a tout perdu.

C’est la fragilité psychologique de Gérard Collomb qui ressort avec insistance dans le triste bilan de Jean-Michel Apathie. Celle-ci remonte à bien avant, du temps où il était « malingre, les costumes mal ajustés, une moustache fine sous un nez long », « déprécié par ses camarades du Parti socialiste », analyse le journaliste.

Au moins laissera-t-il le souvenir du seul politicien à avoir cité saint Augustin en latin à l’Assemblée nationale, dont la traduction sonne comme une prophétie : « J’aimais aimer, et aimant aimer je cherchais qui aimer ». Histoire de rappeler, à ceux qui l’ont pris de haut, qu’il est agrégé de lettres classiques.