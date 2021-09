C’est l’obsession de la rentrée. Il n’est pas encore candidat à l’élection présidentielle – le sera-t-il réellement ? – qu’ Eric Zemmour force déjà LR et le RN à adapter leur copie en vue de 2022. Crédité de 6 à 8 % d’intentions de vote, selon les derniers sondages, le chroniqueur parvient à créer une certaine émulation à la droite de l’échiquier politique. D’autant plus que son livre à paraître le 16 septembre, La France n’a pas dit son dernier mot​ (éditions Rubempre), est déjà numéro un des ventes sur Amazon dans la catégorie « Actu, politique et société ».

« Personne, que ce soit au sein des Républicains ou du Rassemblement national, ne veut lui concéder ces voix. Alors tout le monde veut paraître plus à droite qu’Eric Zemmour », analyse Jean-Yves Camus, politologue français spécialiste de l’extrême droite, pour qui le polémiste représente « un sacré caillou dans la chaussure des deux partis ».

Derniers exemples en date ? La récente interview de Valérie Pécresse au Journal du dimanche consacrée à la lutte contre l’islamisme. Ou encore le futur président par intérim du RN, Jordan Bardella, qui reprenait à son compte, il y a quelques jours sur BFMTV, la théorie raciste et conspirationniste – si souvent défendue par Eric Zemmour – du « grand remplacement ». « Oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années, et c’est déjà en train d’arriver », a estimé le cadre du RN, selon lequel la théorie pointe une réalité « qui est juste ».

« Si nous pouvons nous mettre d’accord sur le constat, trouvons ensemble les solutions »

Doit-on y voir la possibilité d’un rapprochement entre Eric Zemmour et le RN ? « Si nous pouvons nous mettre d’accord sur le constat, trouvons ensemble les solutions ! », invite Sébastien Chenu, porte-parole du RN. Une position partagée par Marine Le Pen, qui a accepté l’idée d’un dîner avec Eric Zemmour pour évoquer leurs points de convergence. Refus du polémiste de CNews : « Non à l’arrière-cuisine politicienne. Oui au débat démocratique public », déclare son entourage auprès de BFMTV. Le ton est donné.

Du côté des Républicains, on feint l’indifférence. « Oui, il peut nous grappiller quelques électeurs. Oui, il essaie d’orienter les termes du débat… Mais Eric Zemmour, contrairement à nous, n’a aucune expérience de gestion de l’Etat », balaie Agnès Evren, porte-parole du parti, qui reconnaît toutefois que le chroniqueur constitue « le plus grand perturbateur de cette élection ». Pour elle, Zemmour n’appartient « pas à [sa] famille politique ».

Au sein du parti, d’autres ont une position moins tranchée, à l’image d’Eric Ciotti, qui a créé l’embarras en déclarant qu’il voterait pour Eric Zemmour en cas de second tour face à Emmanuel Macron. Des propos rapidement désamorcés par le président des Républicains, Christian Jacob, qui a estimé auprès de RTL que ce n’était pas « la question du moment »… avant de préciser qu’Eric Zemmour n’était « absolument pas infréquentable ».

« Les propos de Ciotti sont assurément le début de quelque chose. C’est la partie émergée de l’Iceberg », se réjouit Antoine Diers, porte-parole des Amis d’Eric Zemmour, une association qui milite pour la candidature du polémiste à la présidentielle. « La réalité, c’est qu’une partie des Républicains n’a confiance ni en Xavier Bertrand, ni en Valérie Pécresse, et se reconnaîtrait bien plus en Zemmour, car sans lui, on répète l’histoire de 2017. » Selon le porte-parole, c’est ce positionnement « à la jointure des deux partis » qui fait la force de sa personnalité : « Non seulement il parle à leurs deux électorats, mais il peut également faire revenir des abstentionnistes, alors évidemment, ça leur fait peur. »

Des parrainages qui peuvent s’avérer durs à aller chercher

Reste que pour être candidat, Eric Zemmour doit d’abord réunir les 500 parrainages d’élus. Si Antoine Diers reconnaît que la tâche s’avère complexe pour un candidat en dehors d’un parti traditionnel. « On commence à collecter des promesses de parrainages, des soutiens… Et 250 volontaires sont déjà partis à la rencontre des maires. » « Sauf que sans le soutien de Robert Ménard [maire de Béziers apparenté RN], il ne les aura jamais, ses parrainages ! Nous sommes beaucoup à penser qu’il va faire un bide… », tacle un cadre des Républicains. Un constat partagé par le député LR Guillaume Larrivé, qui l’avait pourtant invité à débattre au siège du parti en 2019 : « Zemmour est un agitateur d’idées, mais ce n’est pas un homme d’Etat. Je le crois aussi apte à devenir président de la République qu’à être élu Pape ».

Avant l’Elysée ou le Vatican, Eric Zemmour a en tout cas rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris, ce mercredi, pour « provocation à la discrimination » et « injures raciales » après des propos sur les migrants mineurs isolés en septembre 2020. Au vu des risques de report de l’audience, le procès pourrait se tenir, selon Marianne… en plein cœur de la campagne électorale.