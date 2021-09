David Lisnard, le maire de Cannes, en course pour la présidence de l’Association des maires de France, est plutôt remonté contre le Président de la République. Dans une série de dix tweets, il est revenu sur les propos qu’a tenus Emmanuel Macron lors d’une interview à La Provence, la semaine dernière.

Il fait une petite fixation sur Cannes mais ne connaît manifestement que les quartiers riches de notre ville et ne voit que la belle exposition événementielle. E Macron ignore que Cannes a deux grands secteurs en politique de la ville et un taux de pauvreté historiquement élevé. — David Lisnard (@davidlisnard) September 4, 2021

C’est ce passage précisément qui a déclenché ce thread. « On dit souvent qu’on va régler les problèmes en décentralisant. Vous avez une belle démonstration que la décentralisation ne règle pas tout. Elle est inégalitaire. C’est plus facile de décentraliser quand on est à Cannes qu’à Marseille, parce que les gens ne sont pas les mêmes ».

Pour David Lisnard, Emmanuel Macron « ne connaît manifestement que les quartiers riches de notre ville et ne voit que la belle exposition événementielle ». Il ajoute : « Il ignore que Cannes a deux grands secteurs en politique de la ville et un taux de pauvreté historiquement élevé. » Pour lui, « un président ne devrait pas dire ça, se laisser aller ainsi et tomber dans la démagogie et le cliché pour flatter l’opinion, en tentant d’opposer artificiellement villes et populations à des fins politiciennes. »