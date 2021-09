Une avance très large. À la question « quelle personnalité ferait le meilleur candidat écologiste en vue de l’élection présidentielle de 2022 ? », 69 % des sympathisants EELV répondent « Yannick Jadot », révèle ce samedi un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Info et Le Parisien/Aujourd'hui en France*. De bon augure pour l’eurodéputé, à quelques jours du début du premier tour de la primaire écologiste, les 16 au 19 septembre 2021.

Le plébiscite de Yannick Jadot le place loin devant ses concurrentes et concurrents pour la primaire, à savoir Sandrine Rousseau (11 %), Delphine Batho (8 %), Eric Piolle (7 %) et Jean-Marc Governatori (4 %).

Yannick Jadot, qui a reçu ce samedi le soutien du député Matthieu Orphelin, jouit également d’une cote de popularité élevée auprès de l’ensemble des Français. Il recueille effectivement 47 % d’opinions favorables, contre 18 % pour Sandrine Rousseau, 16 % pour Delphine Batho, 11 % pour Eric Piolle et 8 % Jean-Marc Governatori.

Les cinq candidats doivent débattre, ce dimanche à midi, sur France Inter et France Info (canal 27 de la TNT)

*Enquête Ipsos-Sopra Steria réalisée auprès d’un échantillon de 925 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet les 2 et 3 septembre (méthode des quotas).