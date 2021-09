Il n’y a pas que les enfants qui vont faire leur rentrée cette semaine. De son côté, le gouvernement prépare sa rentrée sociale, et elle s’annonce orageuse. Crise sanitaire, réforme des retraites et de l’assurance chômage, hausse des prix du carburant menaçant le pouvoir d’achat des ménages, et appel à la mobilisation lancé par des syndicats le 5 octobre prochain : autant de points sur lesquels le gouvernement va devoir jongler.

Le Premier ministre, Jean Castex, reçoit de mercredi à vendredi les partenaires sociaux en entretiens bilatéraux pour « balayer l’actualité », explique Matignon. En affichant une « posture d’écoute » qui laisse dans le flou les intentions de l’exécutif sur les principaux dossiers sociaux qui l’attendent.

Crispation des syndicats sur la réforme des retraites et de l’assurance chômage

Le Premier ministre a donné ce mercredi le coup d’envoi de ces tête-à-tête avec le patron de la CFDT, Laurent Berger, puis celui de Force ouvrière, Yves Veyrier. Il poursuivra jeudi avec entre autres Philippe Martinez (CGT) et Geoffrey Roux de Bézieux (Medef), avant de finir vendredi matin par Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Objectif de ces entrevues : prendre une nouvelle fois la température sur une batterie de dossiers mis sur la table par Emmanuel Macron en juillet. Et parmi les sujets les plus explosifs, la réforme des retraites et celle de l’assurance-chômage, contre lesquelles manifesteront étudiants et salariés le 5 octobre, à l’appel d’une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse.

Sur la première, dans les limbes depuis la crise du Covid-19, le gouvernement attend que les partenaires sociaux « rappellent leur position de fond », pourtant déjà bien connue, et évoque un simple « échange sur la méthode ». « D’ici à 2022, ce serait de la folie de relancer un projet sur ce dossier, compte tenu du climat difficile dans lequel le pays se trouve », a fait valoir Laurent Berger dans Le Monde mardi. Avant d’enfoncer le clou ce mercredi au sortir de son entretien avec le Premier ministre, déclarant qu’une concertation sur les retraites « n’a pas lieu d’être ». Cela tombe bien, à quelques mois de l’élection présidentielle, l’exécutif ne semble pas pressé de remettre cette réforme sur le tapis.

Autre point de crispation, la réforme de l’assurance chômage, dont le chef de l’Etat veut qu’elle soit « pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre ». Et pour Matignon, « tous les indicateurs économiques encouragent à le faire ». Or, « ce n’est pas en réduisant les droits des demandeurs d’emploi, et en particulier des plus précaires, que l’on va résoudre la question de la précarité », a fustigé sur RMC Yves Veyrier (FO). Mais malgré la grogne des syndicats, « le gouvernement fait la démonstration que nonobstant la crise, il n’a pas renoncé à mener ces réformes structurelles au contenu relativement émoussé, estime le politologue Stéphane Rozès, président de Cap (Conseils, analyses et perspectives) et enseignant à Sciences po. En revanche, il veut à tout prix éviter des manifestations de mécontentement social dans la rue ».

Evaluer l’impact des restrictions sanitaires sur l’organisation des entreprises

Pour le politologue, « l’état d’esprit des salariés est très polarisé par les incertitudes sanitaires, ce qui promet une rentrée inquiète mais sans mobilisation, malgré les appels de l’intersyndicale ». Au programme, le chef du gouvernement attend ainsi des « retours » sur les conséquences de la crise sanitaire, de l’application du pass sanitaire à l’obligation de vaccination dans certains métiers, en passant par les évolutions du télétravail ou l’adaptation des mesures de soutien. Et doit piloter les négociations avec les organisations syndicales autour de l’impact des politiques sanitaires sur l’organisation des entreprises.

« La rentrée économique s’annonce meilleure que prévue, mais le gouvernement doit faire des arbitrages sur la nature et l’étendue de la fin du "quoi qu’il en coûte", analyse Stéphane Rozès. Une évaluation qu’il doit fonder sur les données croissance et emploi ». Le Premier ministre veut ainsi s’attaquer aux « tensions sur le recrutement », notamment dans les services (restauration, hôtellerie) ou le bâtiment, en réfléchissant à un « plan plus global » sur la formation, notamment des chômeurs de longue durée.

Pouvoir d’achat et inflation

Et cette rentrée sociale pourrait voir la question du pouvoir d’achat revenir dans le débat, alors que les prix du carburant flambent et que ce mercredi, une nouvelle hausse des tarifs réglementés du gaz s’applique. « Il y a des mécontentements liés au pouvoir d’achat et des demandes d’augmentation des salaires et de revalorisation des fonctionnaires portés par un certain nombre d’organisations syndicales », confirme Stéphane Rozès. L’Etat a « fait sa part » en dépensant « plus de 30 milliards d’euros par an pour soutenir les bas salaires », s’est défendu mardi le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, qui ne prévoit pas de coup de pouce au Smic.

Et si Emmanuel Macron a rappelé dans son allocution du 12 juillet que « la suppression de la taxe d’habitation, la baisse des cotisations sociales, la diminution de l’impôt sur le revenu [représentaient] 170 euros en plus par mois pour un salarié au Smic », la hausse des prix à la consommation s’est accélérée au mois d’août à 1,9 % sur un an, contre 1,2 % en juillet, selon l’estimation provisoire publiée mardi par l’Insee. « La hausse des tarifs réglementés de l’énergie n’est pas la seule responsable, avance Stéphane Rozès. Il y a aussi les conséquences de la crise sanitaire, qui a occasionné, du point de vue de l’offre, des problèmes d’approvisionnement, conduisant à une inflation conjoncturelle ».