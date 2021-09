Emmanuel Macron apparaît pour l’heure comme le gagnant du premier tour de la présidentielle 2022, juste devant Marine Le Pen. Un sondage Harris Interactive * pour Challenges publié ce mercredi donne le président sortant vainqueur, quels que soient les candidats qui se présenteront à droite comme à gauche.

Dans l’hypothèse d’une candidature de Xavier Bertrand, ce dernier obtiendrait 16 % des intentions de vote (stable par rapport à la semaine précédente), avec Emmanuel Macron à 24 % et Marine Le Pen à 23 %, précise le baromètre. Si Valérie Pécresse se lançait, elle obtiendrait 14 % (+1 point), avec Emmanuel Macron à 26 % et Marine Le Pen à 24 %. Enfin, testé pour la première fois, Eric Ciotti, candidat surprise à une primaire de la droite, n’obtiendrait que 6 % des voix, avec Emmanuel Macron à 30 % et Marine Le Pen à 26 %. Les autres candidats de la droite, Michel Barnier, Philippe Juvin, et Denis Payre, n’ont pas été testés par l’institut de sondage.

Jean-Luc Mélenchon réunirait 12 % des voix

Au second tour, le président de la République sortant devancerait toujours la présidente du RN, avec 55 % des voix contre 45 %. Ces niveaux sont stables depuis fin juin. En 2017, le premier avait comptabilisé 66,1 % des voix, la seconde 33,9 %.

A gauche, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon réunirait 12% des voix (+1 point) et 13 % si Arnaud Montebourg (5 %) se présentait à la place d’Anne Hidalgo. La maire de Paris reste juste devant l’eurodéputé EELV Yannick Jadot (7 % pour la socialiste contre 6 % pour le député européen), quel que soit le scénario. Autres candidats à la primaire des Verts, le maire de Grenoble, Eric Piolle, et l’ancienne numéro deux d’EELV, Sandrine Rousseau, n’ont pas été testés.