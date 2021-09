Il n’a pas encore déclaré publiquement sa candidature à un deuxième mandat, mais ses troupes commencent à chauffer l’arène. Selon les informations du Parisien, une grande campagne d’affichage pour Emmanuel Macron en 2022 devrait commencer la semaine prochaine à Paris. Puis à partir du 10 septembre dans 80 autres villes françaises.

🔵 INFO LE PARISIEN | Les Jeunes avec Macron lancent une campagne de communication osée en vue de la très probable candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022. Une offensive réalisée avec l'aval de l'Elysée qui reprend les codes de Netflix

Sur les 50.000 affiches prévues, un visage en gros sur fond noir, celui d’Emmanuel Macron. Le président, en déplacement ce mercredi à Marseille pour présenter un grand plan pour la ville en proie aux trafics de drogue et à l’insécurité, semble déjà en campagne. Ce qui devrait ravir les Jeunes avec Macron (Jam), le mouvement jeunesse de La République en marche (LREM), qui signe avec cette campagne d’affichage un clair appel du pied.

La jeunesse dans le viseur ?

Et laisse présupposer que, si le président confirme sa candidature à sa réélection, il tentera de séduire la jeunesse française, qu’on sait très abstentionniste.

L’opération de communication mise sur l’originalité en adoptant un habillage que beaucoup reconnaîtront au premier coup d’œil : celui d’une série Netflix. « Macron, président des jeunes, vivement qu’on signe pour cinq saisons de plus », alias une mandature supplémentaire.

Le président est ainsi présenté en héros de série, solitaire et déterminé. En petit et en pied d’affiche, on reconnaît la même police que Netflix. Nos confrères annoncent​ que cette séquence ciblant les jeunes devrait trouver son apothéose lors d’un meeting sur la jeunesse, le 2 octobre 2021 à Avignon.