Officiellement candidat depuis le mois de novembre à l’élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon a une obsession : se hisser au second tour pour affronter Emmanuel Macron en avril, afin de ne pas revivre le scénario d’il y a quatre ans. « C’est la meilleure des choses à faire, il faut combattre ce duel qui vire au duo entre le chef de l’Etat et Marine Le Pen », souffle Clémentine Autain, député LFI de la Seine-Saint-Denis. Reste que pour accéder à la tête de l’Etat et convaincre dans les urnes, le député des Bouches-du-Rhône va devoir rassembler. Un objectif qui pourrait s’avérer délicat, au vu de ses prises de paroles jugées toujours plus clivantes, notamment sur les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19, dont le pass sanitaire.

A huit mois du premier tour, les sondages placent le chef de file de La France Insoumise légèrement devant les autres personnalités de gauche, avec 11 % d’intentions de votes, selon une enquête Harris Interactive pour Challenges *, devant les 7 % d’Anne Hidalgo (PS) et les 6 % de l’écologiste Yannick Jadot. Une avance ténue qui ne semble finalement traduire qu’une égalité parmi ces prétendants. « Il faut rappeler qu’en février 2017 [avant l’élection précédente], les sondages nous donnaient à 8 % et le PS à 18 %… Avec le résultat qu’on connaît [19,58 % pour Mélenchon et LFI et 6,36 % pour le PS de Hamon au premier tour) », fait pourtant remarquer le député Alexis Corbière (LFI).

« Le pays n’est pas prêt à basculer dans une ère populiste »

En commençant sa campagne tôt, et surtout avant tous les autres, Jean-Luc Mélenchon aurait pu prendre la tête de la course et se poser en rassembleur. « Partir en avance permet d’aller à la rencontre du pays et des citoyens, c’est un moyen de se donner de la visibilité et un signe de motivation », explique Bruno Cautrès, politologue au Cevipof. « C’est aussi un moyen d’imposer les sujets du débat ». Mais « cette année, le débat a été figé par la crise du Covid-19, et ensuite par le président lui-même, qui balise énormément le terrain », poursuit le spécialiste. Une situation « relativement compliquée », imposée par des termes du débat qui sont « très à droite », reconnaît Clémentine Autain.

Que ce soit du côté du Parti socialiste ou d’Europe écologie les verts, qui estime pouvoir parler « à l’ensemble des forces vives du pays », on doute aujourd’hui de la capacité de Jean-Luc Mélenchon à fédérer l’ensemble de la population dans les urnes. « Alors que la France a besoin de trouver un chemin d’apaisement, je ne pense pas qu’il soit la personnalité la plus rassembleuse et que le pays soit prêt à basculer dans une ère populiste », juge Pierre Jouvet, porte-parole du PS, pour qui Jean-Luc Mélenchon « surfe sur la vague des mécontentements ».

Mélenchon vise « l’union populaire »

Des critiques qu’Alexis Corbière (LFI) balaie : « Il est constamment attaqué et déformé, on pourrait presque y voir un hommage du vice à la vertu. Mais la vérité, c’est que Jean-Luc Mélenchon est un candidat expérimenté et solide, qui saura porter un programme à la fois social et écologique. Il faut revenir sur du positif et on y travaille. » Exit le dogmatisme ? Le temps semble davantage à « l’union populaire » pour le candidat Mélenchon. En témoigne l’absence de la « marque » LFI sur ses affiches de campagne du chef de parti.

Revigorés par une autre enquête Harris Interactive **, selon laquelle les 42 principales propositions du programme de Jean-Luc Mélenchon parlent à une majorité de Français, les Insoumis doivent désormais « transformer cette adhésion en votes dans les urnes », rappelle Clémentine Autain. Mais pour Bruno Cautrès, l’opération pourrait ne pas être si simple. Selon lui, LFI avait bénéficié en 2017 de l’abandon de François Hollande et du fait que Benoît Hamon ne suscitait pas l’adhésion, gagnant ainsi du terrain sur les terres socialistes. Mais dans l’optique de 2022 et avec la candidature d’Anne Hidalgo, l’opération pourrait ne pas se répéter. Sans compter que « le propre d’une élection à deux tours, c’est de devoir convaincre des électeurs qui n’ont pas voté pour nous au premier, conclut Bruno Cautrès. Et pour ça, il faut être rassembleur ».