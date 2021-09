« Emparez-vous de cette primaire », a lancé mardi sur LCI Yannick Jadot, l’un des cinq candidats à la primaire écologiste. Dans la dernière ligne droite, les concurrents intensifient leurs déplacements sur le terrain et espèrent doper la participation, dans l’espoir de donner une « légitimité » et « une dynamique » au futur vainqueur.

Tous les candidats sillonnent actuellement l’Hexagone : Uzès, La Seine-et-Marne, Marseille et Briançon pour le maire de Grenoble Eric Piolle ; Paris, Rennes, Chalon-en-Champagne pour la députée Génération Ecologie Delphine Batho ; Marseille, la région parisienne et Bayonne pour l’ex-numéro 2 d’EELV Sandrine Rousseau ; Lyon pour le centriste Jean-Marc Governatori. Chacun insiste sur la nécessité de communiquer sur cette primaire ouverte, lancée dans la torpeur de l’été.

Un premier tour du 16 au 19 septembre

Si tout un chacun à partir de l’âge de 16 ans peut voter (1er tour du 16 au 19 septembre, 2e tour du 25 au 28), moyennant 2 euros, il faut préalablement s’inscrire avant le 12 septembre sur le site lesecologistes.fr. A ce jour, « on est à 30.000 inscrits environ », explique la porte-parole d’EELV Eva Sas, qui espère dépasser le record des 32.000 participants à la primaire de 2012 (Hulot-Joly). Mais les adhérents d’EELV, autour de 15.000, ne sont pas encore tous inscrits.

Pour Yannick Jadot, joint par l’AFP, « nous avons intérêt à ce que cette primaire soit populaire, pour gagner en légitimité et que ce soit un premier élan pour l’élection présidentielle ». L’eurodéputé souhaite que « tout le monde et particulièrement celles et ceux qui ont pu voter pour les écologistes ces dernières années (…), celles et ceux sidérés par l’accélération du dérèglement climatique, les humanistes, les progressistes, fassent vivre cette primaire et que ça soit la rampe de lancement de la campagne électorale ».

L’ex-ministre Delphine Batho a aussi fait imprimer un demi-million de tracts incitant « à voter à la primaire et à voter pour elle », explique Hubert Julien-Laferrière, proche de la candidate de Génération Ecologie.

« 30.000 participants c’est très insuffisant »

Pour lui, « 30.000 participants c’est très insuffisant. Il faudrait dépasser les 100.000 pour que cette primaire signifie quelque chose ». Mais « c’est la fin des vacances, peu de gens sont au courant », déplore le député, qui aurait souhaité « que la primaire ait lieu en octobre, pour que les citoyens aient le temps de comprendre qu’ils peuvent tous voter ». « Les gens ont l’impression que c’est une primaire interne à EELV », reconnaît aussi Sandrine Rousseau, qui a choisi d’aller « dormir chez les gens » pour « prendre le temps » de discuter avec eux.

Pour elle, « plus il y aura d’inscrits, mieux ce sera. Il faut qu’on sorte de la primaire avec un élan citoyen, pour commencer à porter cette candidature pour 2022 ». « Les écologistes sont les seuls à proposer ce moment démocratique. C’est un moment de reconquête du débat public », insiste aussi l’entourage d’Eric Piolle. David Cormand, un de ses soutiens, estime qu'« on sera au minimum à 50.000 inscrits ». « On est un peu piégé par le calendrier », mais « on va être la seule primaire pour ceux qui ne sont pas de droite », ce qui peut selon lui attirer des électeurs.

Pour le politologue Daniel Boy, directeur de recherche au Cevipof de Sciences Po, « plus de 30.000, j’ai tendance à penser que ça favoriserait Yannick Jadot, parce qu’il a une surface politique plus grande, il peut plaire à des socialistes ou des déçus de Macron ». Simon Persico, professeur à Science-Po Grenoble, juge lui « impossible de dire si cela profitera à un candidat modéré ou radical ». Il cite l’exemple des primaires socialistes. « Cela a donné une fois le choix d’un candidat modéré, François Hollande, et une fois un candidat plus radical, Benoit Hamon ».

Mais « plus forte sera la participation, et plus légitime sera le candidat qui en sortira », assure-t-il. « Avec sans doute moins de 100.000 participants, la légitimité de cette primaire pourra être discutée par leurs adversaires, quand on voit que Jean-Luc Mélenchon est capable de mobiliser plus 200.000 personnes en un claquement de doigts ».