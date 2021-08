« Je me bats pour la victoire » et pour « mettre fin à l’aventure macroniste » : le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, persuadé que « le match n’est pas plié », a présenté ce samedi le projet de son parti pour 2022, au deuxième jour du campus d’été du PS à Blois.

Dans une salle acquise à sa cause, celui qui brigue un second mandat à la tête du PS lors du congrès de septembre a, durant 1h15, détaillé les grandes lignes du « nouveau projet socialiste ». « Le moment est venu de reprendre l’offensive idéologique et culturelle », a-t-il déclaré, sous les acclamations. « Pour vivre mieux, nous avons besoin d’une alternance qui soit une alternative, d’un 2022 qui résonne comme un 10 mai 1981 ».

« Rééquilibrer » les institutions

Prônant « l’universalisme républicain, la justice sociale et écologique et l’égalité réelle », il a développé quelques-unes des principales mesures proposées : faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon, « sanctionner tout manquement au droit des femmes et à l’égalité salariale », « rendre possible le référendum d’initiative partagé », créer « un minimum jeunesse », « remplacer l’indice PIB par des indicateurs économiques prenant en compte la qualité de la vie ou le développement durable ». « Pendant 5 ans, nous avons eu un président des riches, en 2022 nous élirons un président, ou plutôt une présidente, pour tous les autres », a-t-il martelé. Autre proposition phare, « nous transférerons au Premier ministre le pouvoir de dissolution de l’Assemblée », a-t-il ajouté, pour « rééquilibrer » les institutions.

Cette proposition fait notamment grincer des dents Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et candidate pour prendre la direction du PS en septembre. « Il n’y a pas eu de véritables débats. Des énormités ou des transformations profondes ne sont pas débattues », a-t-elle regretté la veille devant la presse. « Un projet qu’on ne s’est pas approprié, c’est un projet qu’on ne peut pas défendre », a-t-elle jugé. « Il y a un décalage entre l’ampleur des sujets et la légèreté de la consultation », a déploré un de ses soutiens, François Kalfon, membre du bureau national.

« Traversée du désert »

Au total, le projet, mené sous la houlette du secrétaire national Boris Vallaud, a abouti à une centaine de propositions. « Ça fait 10 ans qu’il n’y a pas eu de projet socialiste », avait rappelé Olivier Faure dans la matinée devant la presse, évoquant « un projet qui vient de loin », issu de travaux parlementaires, d’auditions « commencées il y a 18 mois », et « de débats pendant six mois » au travers de « lives », sorte de présentation interactive sur les réseaux sociaux.

Ces propositions, discutées à Blois au sein de 85 ateliers, vont « repartir dans les fédérations » et seront encore « débattues, confrontées, amendées » jusqu’au 9 septembre, avant d’être adoptées lors du congrès fin septembre, a-t-il ajouté. Devant la presse et devant les militants, il a réaffirmé sa certitude qu’Anne Hidalgo, qu’il souhaite voir se présenter à la présidentielle, pouvait l’emporter malgré les sondages qui la créditent autour de 7 % des voix. « Il faut arrêter de considérer que c’est le baromètre absolu », a-t-il martelé, rappelant que lors des précédentes élections, « tous les champions de l’automne ne tiennent pas la distance ».

Vote interne

Quant au choix définitif du candidat socialiste, il a répété que les militants auront le dernier mot, lors d’un vote interne : « personne n’a voulu priver les militants d’un choix qui leur appartient », a-t-il affirmé. Ce vote aura lieu après le congrès de septembre. « J’ai mangé assez de sable pour savoir ce qu’est une traversée du désert. Je sais ce qu’est le mépris dans le regard des autres, mais je sais aussi aujourd’hui le regard des gens qui change », avec les derniers résultats aux élections municipales départementales et régionales, qui ont redonné de l’espoir, veut croire Olivier Faure.

Anne Hidalgo n’a pas dit un mot sur ce projet. « On lui a adressé les travaux », et « elle pourra piocher dedans », explique-t-on au PS. « C’est un projet qui dépasse une législature », a précisé Olivier Faure à l’AFP. « Il y a beaucoup de sujets qui ne pourront pas être traités intégralement en cinq ans ».