L’été touche à sa fin, et la rentrée politique s’annonce chargée. L’élection présidentielle de 2022 en ligne de mire, la droite française s’écharpe pour désigner le candidat qui sera capable de battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et pour cause, entre ceux qui sont favorables à une primaire de la droite, ceux qui iront quoi qu’il en coûte et ceux qui jouent l’indécision, la situation devient de moins en moins lisible.

Alors en attendant le 25 septembre, et le congrès (dématérialisé) annoncé par Christian Jacob, président de LR, durant lequel le principe et les modalités de la primaire à venir seront soumis au vote des militants, 20 Minutes fait le point sur les challengers de la droite et du centre.

Eric Ciotti, le nouveau venu

Il est la surprise de cette primaire à venir. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président de la commission d’investiture des Républicains et référent du parti LR sur les questions de sécurité a annoncé sa volonté de représenter la droite en 2022, sur BFM TV, ce jeudi matin. « Je serai candidat à la primaire de la droite pour désigner notre candidat pour l’élection présidentielle et sortir notre pays de la pente du déclin », a déclaré le parlementaire au micro de la chaîne d’information en continu.

Le « Monsieur Sécurité » de LR, à qui la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel reprochait d’être un « complice du Rassemblement National (RN) » alors qu’il refusait de soutenir la liste de Renaud Muselier (LR) pour les régionales en Paca, adopte une position sans concession vis-à-vis de la Macronie. Partisan d’une « droite forte » sur les questions régaliennes, il souhaite « cranter l’aile droite de [sa] famille politique » et commencera sa campagne à Levens, dans les Alpes-Maritimes, où il donne rendez-vous à ceux qui le soutiennent dès ce samedi.

Valérie Pécresse s’y voit déjà

La présidente de la région Île-de-France, qui s’est décrite comme « deux tiers Merkel, un tiers Thatcher » dans une interview au Point, a officialisé sa candidature dans les colonnes du Figaro, à la fin du mois de juillet. Logiquement partisane (aux côtés de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Hervé Morin, comme elle l’a fait savoir dans une tribune publiée dans le Figaro) d’une primaire ouverte aux candidats de la droite et du centre, puisqu’elle est à la tête de son propre parti, Libres, elle souhaite « restaurer la fierté française » et « rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d’indécisions, et en fin de compte [d’]affaissement de notre pays », déclarait-elle au Figaro.

Légèrement en retrait par rapport à Xavier Bertrand dans les enquêtes d’opinion – 13 % d’intentions de votes, contre 16 % pour Bertrand dans l’hypothèse où la droite réussirait à élire un candidat unique, selon un sondage Harris Interactive/Challenges paru ce mercredi– Valérie Pécresse saura, elle aussi, axer sa campagne sur les questions de sécurité et le régalien, dans la ligne directe de sa campagne passée pour les élections régionales et départementales.

Xavier Bertrand ira quoi qu’il en coûte

« La primaire ce n’est pas mon affaire », déclarait-il ce lundi sur Europe 1. Le président de la région Hauts-de-France ne renoncera pas à la présidence de la République, quitte à devoir se battre contre ses anciens alliés LR, qu’il a quittés en 2017. Déclaré avant les autres, il est pour le moment en tête des enquêtes d’opinions, et apparaît donc comme le candidat le plus à même de contrecarrer un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

➡🔴Sur une primaire de la droite : allez-vous y participer ?



🗣@xavierbertrand



"Ce soir devant les Français, je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est une candidature de cohérence, je ne serai pas candidat à une primaire"



📺 #LE20H @TF1 >https://t.co/midPACssdc pic.twitter.com/sQmQcRfdor — TF1LeJT (@TF1LeJT) July 6, 2021

Partisan d’un mandat unique, « cinq ans seulement pour redresser le pays », il évoquait, sur TF1 début juillet, « une candidature de cohérence avec [sa] conception de l’élection présidentielle [qui] est une rencontre entre un homme, une femme et les Français ». Il a effectué sa rentrée politique ce mercredi, en Indre-et-Loire, où il a assisté à la cérémonie des 77 ans du massacre de Maillé par les nazis, avant d’aller à Chinon, où le maire, Jean-Luc Dupont, le soutient. L’occasion de rendre hommage à la « grandeur » du général de Gaulle et de marcher dans les pas de l’ex président Nicolas Sarkozy, qui s’y était rendu pour la dernière fois en juin 2008.

Wauquiez et Retailleau, c’est pour bientôt ?

Revigoré par sa réélection à la tête de la région Auvergne Rhône-Alpes, l’ancien président des Républicains, Laurent Wauquiez, n’a pas encore officialisé sa candidature à l’élection présidentielle. Selon Le Parisien, sa décision aurait été arrêtée en août « après un mois de juillet consacré à de nombreuses consultations » mais « seul l’entourage familial le sait ». Partisan d’une droite décomplexée, l’auvergnat entretient le suspense mais pourrait bien contrecarrer les plans déjà tous tracés de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.

Egalement signataire de la tribune du Figaro, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, lorgne apparemment lui aussi sur la magistrature suprême. Fidèle de François Fillon, les sondages lui sont pour le moment défavorables, une enquête d’opinion Ifop-Fiducial ne le créditant que de 6 % d’intentions de votes en mai dernier.

Morin, Lisnard, Juvin et Barnier… Les outsiders

Quatrième et dernier signataire de la tribune du Figaro, Hervé Morin entend lui aussi profiter de sa réélection en Normandie pour peser dans le débat à droite. Dans l’hypothèse où le président des Centristes ne se présenterait pas à la primaire de la droite et du centre, il entend soutenir Valérie Pécresse. « Il y a un discours moderne, un discours responsable, une femme… Tout ça, ça peut nous faire une bonne présidente de la République », déclarait-il sur France Info.

Le maire Les Républicains de Cannes, inconnu des Français il y a encore quelques mois, s’est illustré par son activisme durant la crise sanitaire. Egalement candidat à la succession de François Baroin à la tête de l’Association des maires de France, celui qui est à la tête de son propre mouvement, baptisé Nouvelle énergie, déclarait à BFM TV début juillet qu’il « [pourrait] se présenter » dans l’hypothèse d’une primaire.

Autre figure de la crise sanitaire, Philippe Juvin, chef du service des urgences de l’hôpital Georges Pompidou et maire (LR) de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) est favorable à une primaire de la droite et du centre. Sur France Inter, en juillet, il appelait Xavier Bertrand à rejoindre le débat, afin de voir qui est « le meilleur, le plus fort », mais n’a toujours pas officialisé sa candidature.

Michel Barnier ne juge pas une primaire de la droite « indispensable », et croit la droite capable de s’unir de manière consensuelle autour d’un même candidat. « On ne va pas déterminer notre candidat à coups de sondages », faisait remarquer l’ancien négociateur en chef du Brexit pour l’Union Européenne sur France Info, avant d’admettre qu’il serait toutefois candidat dans l’hypothèse d’une primaire de la droite et du centre.

Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI, ne s’embarrassera pas d’une candidature à la primaire. « Je ne vois pas l’intérêt d’une primaire lorsque l’un des candidats (Xavier Bertrand), a fortiori celui dont les sondages sont les plus flatteurs, refuse d’y participer », confiait-il à Capital début juillet. Même son de cloche pour Jean-Frédéric Poisson, président de VIA-La Voie du Peuple, qui passera directement par la case présidentielle. « Je veux solliciter directement le suffrage des Français », indiquait-il à Capital.