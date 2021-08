Les syndicats et associations qui en sont à l’origine parlent carrément de « rupture » au vu « de l’ampleur des transformations qu’il y a à mener pour rendre le monde meilleur ». A l’occasion de l'université d'été des mouvements sociaux, qui réunit environ 400 organisations et 2.000 militants à Nantes depuis ce mercredi, un plan de 36 propositions pour peser dans le débat public a été dévoilé par le collectif « Plus jamais ça ».

« L’heure n’est plus à sortir de la crise mais à rompre franchement avec tout ce qui l’a nourrie : le capitalisme effréné qui détruit les emplois et les ressources naturelles (…) », écrit le collectif, qui réunit une vingtaine d’organisations syndicales et environnementales comme la CGT, Solidaires, Attac, Greenpeace ou encore France nature environnement.

S’imposer dans le débat de 2022

Parmi ces propositions « parfois utopistes mais toutes réalisables », figurent par exemple la réduction du temps de travail à 32 heures, la levée des brevets sur les vaccins Covid, le retour de l’ISF incluant l’impact carbone, mais aussi des aspirations plus vastes comme l’augmentation des salaires, un plan pour l’hôpital public ou encore la régulation des activités bancaires. « La question de l’alimentation est une partie pleine et entière de notre plan, précise un membre du collectif. Cette question incarne une vraie problématique, autant sociale qu'écologique. »

Pour porter ces deux valeurs, au cœur de son projet, « Plus jamais ça » compte s’appuyer sur ses « collectifs locaux » mais aussi s’imposer dans le débat à l’occasion de l’élection présidentielle. « Nous ne noterons pas chaque candidat en fonction de son programme mais nous les interpellerons pour connaître à quel niveau de rupture ils se situent, et comment ils comptent porter nos propositions », précise Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.

Les organisations qui composent le collectif «Plus jamais ça», déjà à l’initiative d’un « plan de sortie de crise » l’an dernier, revendiquent au total « plusieurs centaines de milliers » d’adhérents et sympathisants.