C’est la fin des vacances pour les ministres. Emmanuel Macron va les retrouver ce mercredi pour leur premier Conseil des ministres depuis le 28 juillet. Relance, jeunesse, sécurité et un plan pour Marseille : à huit mois de la présidentielle de 2022, le gouvernement s’est préparé un programme chargé avec l’espoir de commencer à tourner la page du coronavirus.

Ce mercredi, le chef de l’Etat réunit donc successivement un « Conseil restreint de défense et de sécurité nationale », dans le contexte de la crise en Afghanistan, puis le désormais habituel Conseil de défense Covid-19 et enfin le Conseil des ministres. Emmanuel Macron montera ensuite en première ligne pour dérouler quatre semaines de thématiques clés… à condition que la crise sanitaire confirme son amélioration et que la rentrée scolaire ne voie pas se multiplier ni les clusters ni les manifestations.

La croissance attendue à 6 %

Pour les derniers mois du quinquennat, l’exécutif fait preuve d’un prudent regain d’optimisme, nourri par le reflux du chômage à son niveau d’avant la pandémie et une prévision de croissance de 6 %. La cote de popularité du président a aussi grimpé à 41 % en août, selon l’Ifop, nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs au même stade de leurs mandats.

Première étape de la rentrée, un sommet social le 2 septembre à Matignon, où Jean Castex recevra à tour de rôle les dirigeants des syndicats et du patronat. Au menu, la réforme des retraites, pour l’instant au point mort, et la réforme de l’assurance-chômage, qu’Emmanuel Macron veut faire appliquer dès le 1er octobre. Le Premier ministre fera d’ailleurs sa rentrée médiatique jeudi dans la matinale de RTL, puis dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier et Léa Salamé samedi 4 septembre.

Un « plan Marseille »

La semaine prochaine, le chef de l’Etat devrait se rendre à Marseille pour y annoncer un grand plan portant sur les questions de sécurité, de rénovation urbaine, de logement et d’éducation, dont la rénovation des écoles. Emmanuel Macron assistera dans la foulée dans la ville au Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’occasion de parler écologie.

La semaine du 6 septembre sera consacrée à la relance économique, avec la présentation du plan « France 2030 », avec 20 milliards d’investissements à long terme, qui s’ajouteront aux 100 milliards déjà annoncés. Emmanuel Macron devrait la semaine suivante clôturer lui-même le Beauvau de la sécurité, vaste concertation sur les forces de l’ordre.

Les jeunes au programme fin septembre

Enfin, la dernière semaine de septembre devrait voir le chef de l’Etat présenter le « revenu d’engagement » pour les jeunes qu’il avait annoncé le 12 juillet. Destiné aux jeunes sans emploi ou sans formation, soit plus d’un million de personnes, ce dispositif devrait comprendre un accompagnement individualisé et un revenu d’environ 500 euros, à condition que le jeune s’engage à suivre un parcours d’insertion. Avec ce calendrier, l’exécutif s’apprête ainsi à occuper le terrain par l’action au moment où, dans tous les courants politiques, les prétendants à l’Elysée s’affirment.