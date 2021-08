Médiapart organisera un débat réunissant les candidats à la primaire écologiste le vendredi 10 septembre dans le cadre de son émission « A l’air libre », en accès libre et en direct à partir de 19h30, a annoncé le média en ligne lundi.

Diffusé sur Médiapart et ses réseaux sociaux, ce rendez-vous sera simultanément retransmis sur les chaînes Twitch de ses chroniqueurs Usul et Ostpolitik, auteurs des vidéos « Ouvrez les guillemets », et ainsi « commenté en direct par les internautes », souligne un communiqué.

Présenté par Mathieu Magnaudeix et Valentine Oberti, il sera aussi ponctué « d’interventions thématiques de différents journalistes de la rédaction », a précisé Mathieu Magnaudeix à l’AFP.

Déjà deux débats prévus entre les cinq candidats écolos

Ce débat s’ajoute aux deux autres déjà prévus entre les cinq candidats à l’investiture écologiste pour l’élection présidentielle de 2022, à savoir la députée Delphine Batho, l’eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Éric Piolle, l’ancienne numéro 2 d’EELV (Europe Ecologie Les Verts) Sandrine Rousseau et l’entrepreneur Jean-Marc Governatori.

Le premier se tiendra sur France Inter et Franceinfo (canal 27) le dimanche 5 septembre à midi, tandis que LCI diffusera le deuxième le mercredi 8 septembre à 20h45, en partenariat avec Le Figaro et avec la participation du média en ligne Loopsider.

Débat entre les deux finalistes le 22 septembre sur LCI

Les deux finalistes se retrouveront par ailleurs à nouveau sur LCI le mercredi 22 septembre à 20h45, le 1er tour de cette primaire organisée par cinq formations écologistes (EELV, Générations, Mouvement des progressistes, Génération écologie et l’Alliance écologiste indépendante) se déroulant du 16 au 19 septembre, et le second du 25 au 28 septembre.

Le débat organisé par Médiapart inaugure une série de « lives événements » mensuels destinés « à prendre le pouls du pays en cette année présidentielle », en complément des quotidiennes d'« A l’air libre », « au sein de la rédaction ou "hors les murs" », selon le communiqué.

Diffusée du lundi au jeudi à 19h, « A l’air libre » fera sa rentrée le 6 septembre avec une équipe « renforcée » et sera désormais diffusée en direct, a également annoncé Médiapart, qui entend « aérer la conversation publique dans un environnement médiatique conservateur ».

Née pendant le confinement du printemps 2020, cette émission atteint un public « plus jeune, plus divers » que les abonnés traditionnels du média en ligne, selon un porte-parole de Médiapart, qui revendique « plus de 5 millions de vues sur Youtube et 40 millions de vues sur Facebook » sur la période 2020-2021.