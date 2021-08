Emmanuel Macron va se rendre mardi après-midi dans le Var où près de 750 pompiers luttent actuellement contre un violent feu de forêt. Il sera accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Tous deux iront au PC Sécurité du Luc (Var) de lutte contre l’incendie qui ravage depuis lundi l’arrière-pays de Saint-Tropez, a annoncé l’Elysée.

Le chef de l’Etat y « rencontrera les équipes du SDIS (Service départemental d’incendie et secours) et les pompiers mobilisés dans le dispositif mis en place pour maîtriser l’incendie et assurer la sécurité des riverains », selon la présidence, qui souligne que « des moyens aériens importants ont été mobilisés ».

Des évacuations d'habitants et de touristes

L’incendie qui s’est déclaré lundi au niveau de l’aire d’autoroute des Sigues sur l'A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de Toulon, avait parcouru 3.500 hectares de forêt et de garrigue dans le massif des Maures, mardi matin, selon les pompiers.

Des évacuations d'habitants et de touristes ont eu lieu dans l’arrière-pays de Cavalaire et de Saint-Tropez, notamment autour des villages de Grimaud ou de La Môle, ont indiqué les pompiers.