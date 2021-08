La défaite des footballeuses américaines face au Canada (0-1), en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo, aura au moins fait un heureux aux Etats-Unis, à en juger par la sortie remarquée de Donald Trump contre l’équipe nationale.

« Si notre équipe de foot, menée par un groupe radical de folles gauchistes, n’était pas "woke", elles auraient gagné la médaille d’or au lieu du bronze » a ainsi taclé, dans un communiqué, l’ancien président américain, peu après la victoire de l’équipe au match pour la troisième place face à l’Australie.

« Remplacer les "wokeuses" par des patriotes [permettrait] de gagner de nouveau »

Donald Trump s’en est spécifiquement pris à la star américaine – et fervente critique de son mandat –, en se refusant à la nommer, préférant évoquer la « femme aux cheveux violets » : « [Elle] a très mal joué et passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale et à ne pas faire son boulot. »

Jamais à court de solutions atypiques, Donald Trump a enfin estimé que « remplacer les "wokeuses" par des patriotes [permettrait] de gagner de nouveau ».