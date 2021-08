La confiance envers Emmanuel Macron et Jean Castex perd deux points en juillet et s’établit respectivement à 34 % et 27 %, selon un sondage Elabe pour Radio Classique publié ce mercredi.

La part des personnes interrogées ne leur faisant « pas confiance pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays » progresse de deux points en un mois en ce qui concerne le chef de l’Etat (61 %), et de trois points pour le Premier ministre (64 %).

Le couple exécutif demeure davantage populaire que son prédécesseur au même moment du quinquennat : en août 2016, François Hollande recueillait la confiance de 16 % des Français, quand le chef du gouvernement, Manuel Valls, pointait à 20 %.

Edouard Philippe en tête des personnalités politiques préférées

Au classement des personnalités politiques préférées des Français, Edouard Philippe conserve la première place (53 %, + 5 points), devant Nicolas Hulot. L’ancien Premier ministre fait le plein chez les sympathisants de La République en marche (92 %), mais s’impose également chez les sondés se déclarant proches de LR, parti dont il était membre jusqu’en 2017, où son image est jugée « positive » par 70 % d’entre eux (+1 point), à la deuxième place derrière Nicolas Sarkozy.

Edouard Philippe arrive à la quatrième position chez les sympathisants de gauche (49 %, + 6 points), ainsi qu’auprès de ceux du RN (35 %, – 2 points).