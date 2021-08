Moins de 48 heures après les manifestations des opposants au pass sanitaire qui ont rassemblé plus de 200.000 personnes en France, le président de la République a décidé de s’adresser directement aux sceptiques. Dans une vidéo postée ce lundi sur ses comptes Instagram et TikTok, Emmanuel Macron invite les Français à l’interroger directement sur la vaccination anti-covid.

T-shirt sombre sur fond de drapeau tricolore, le chef de l’Etat explique en préambule : « Depuis le début de l’été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle : le vaccin (…) Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 35 millions d’entre nous qui ont reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés. »

Des réponses « claires et directes »

S’adressant directement aux citoyens encore hésitants, il ajoute : « Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s’interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n’importe quoi il faut le dire (…) j’ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les moi et j’essaierai d’être le plus clair et le plus direct possible. »

Les commentaires sont donc ouverts aux questions des internautes mais on ignore pour l’heure quand et sous quel format – en direct ou dans une nouvelle vidéo dédiée – le Président répondra aux Français.