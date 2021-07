Une étape de plus dans la vaccination en France. Emmanuel Macron a indiqué que le cap des 40 millions de primo-vaccinés avait été franchi, sur son compte Twitter. Cela représente 60 % de la population française, et plus de 4 millions de personnes en quinze jours, a-t-il précisé. « C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! », a plaidé le chef de l’Etat.

Ce cap est atteint quelques heures après l’adoption par le parlement du projet de loi prévoyant l’extension controversée du pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour les soignants, qu’Emmanuel Macron avait annoncé le 12 juillet pour faire face à la « quatrième vague » de l’épidémie liée à la progression du variant Delta. Ils sont près de 50 % (33,2 millions) à avoir un schéma vaccinal complet, selon le ministère de la Santé.

Le cap des 50 millions fin août

Le Premier ministre Jean Castex, qui s’était fixé comme objectif ces 40 millions avant fin juillet, a d’ores et déjà fixé le prochain cap à 50 millions de primo-vaccinés fin août. Dimanche, le président de la République avait une nouvelle fois défendu la vaccination pour lutter contre le coronavirus, et notamment la propagation du variant Delta sur le territoire. « Nous avons une arme qu’il faut utiliser, qui est le vaccin […] Je veux lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner », avait-il plaidé lors d’une visite dans un hôpital de Tahiti.