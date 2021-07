En déplacement en Polynésie française, Emmanuel Macron a défendu une fois encore la vaccination pour lutter contre le coronavirus. « Nous avons une arme qu’il faut utiliser, qui est le vaccin […] Je veux lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner », a-t-il plaidé lors d'une visite dans un hôpital de Tahiti.

Alors que le variant Delta continue de se propager sur le territoire, le chef de l’Etat a tenu à s’adresser au grand nombre de Français qui n’est toujours pas vacciné. « Nous sommes tous attachés à la liberté […] Mais que vaut votre liberté si vous, vous me dites "je ne veux pas me faire vacciner" ? Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d’avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. »

« Je ne suis pas pour la post-vérité », tacle Macron

« Et au nom de votre liberté, vous allez peut-être avoir une forme grave et vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge et peut-être renoncer à prendre quelqu’un d’autre […] Ce n’est pas ça la liberté, ça s’appelle l’irresponsabilité, l’égoïsme », a poursuivi le président de la République.

Au lendemain de nouvelles manifestations un peu partout en France contre le pass sanitaire, le chef de l’Etat s’en est également pris vertement aux manifestants. « Chacune et chacun est libre de s’exprimer dans le calme, dans le respect de l’autre » mais « il y a des gens qui sont dans la mobilisation irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice », estime Emmanuel Macron. « Je ne suis pas pour la post-vérité parce que je pense que lorsqu’on parle de sciences, il y a des choses vraies et d’autres qui sont fausses », faisant appel à l’unité.