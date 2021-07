Il n’y a désormais plus de doute. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce dans les colonnes du Figaro ce jeudi sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. « Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je ne supporte plus qu’on parle au lieu d’agir », affirme l’ex-LR. « Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d’indécisions, et en fin de compte l’affaissement de notre pays », ajoute-t-elle.

Invitée du « 20 Heures » de TF1 ce jeudi soir, la présidente de « Libres ! » « compte se présenter à la primaire de la droite en « femme libre » », indique le quotidien. Elle devrait en faire l’annonce sur la plus grande chaîne d’Europe.