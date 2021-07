​

Alors que les manifestations anti-vaccination et anti-pass sanitaire se multiplient un peu partout en France, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, insiste sur l’utilité des mesures sanitaires, annoncées lundi par Emmanuel Macron.

« Il faut être clair : dorénavant, c’est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral, il n’y a pas d’alternative », a prévenu le porte-parole du gouvernement dans une interview accordée au Parisien, ce samedi.

« Une frange capricieuse et défaitiste »

Au lendemain des manifestations, qui ont réuni 114.000 personnes, dans l’Hexagone, Gabriel Attal a fustigé les anti-vaccin, « une frange capricieuse et défaitiste » : « Il y a une France laborieuse et volontariste, qui veut mettre le virus derrière elle et travailler. Elle est largement majoritaire. Et puis il y a une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l’inactivité », a-t-il déclaré, estimant qu’il était hors de question que « le choix des non-vaccinés pèse sur celui des vaccinés ».

Le porte-parole du gouvernement a également appelé les Français vaccinés à tenter de convaincre les plus réticents : « J’appelle chacun des 37 millions de vaccinés à nous y aider, dans son cercle familial, amical ou professionnel, en convainquant ceux qui hésitent encore à se faire vacciner ».

Les centres de vaccination mobilisés

Voulant rassurer les Français qui s’inquiétaient de ne pas trouver de rendez-vous, Gabriel Attal a rappelé que la mobilisation dans les centres de vaccination « est désormais renforcée et nous avons les doses nécessaires ». « Les personnels sont rappelés, Olivier Véran vient d’élargir la capacité de vacciner à d’autres professionnels, comme les masseurs kinés ou les orthophonistes », a-t-il poursuivi, ajoutant que « les centres de vaccination sans rendez-vous vont fleurir tout l’été dans les zones touristiques ».

Interrogé sur la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement a confirmé que « la question n’est pas de savoir s’il faut faire la réforme, mais quand il faut la faire ». Gabriel Attal a également pris la défense d’Eric Dupond-Moretti, mis en examen dans l’enquête sur de possibles conflits d’intérêts avec ses anciennes activités d’avocat. « Diligenter une inspection quand on est ministre est un acte extrêmement fréquent. Le Premier ministre lui a renouvelé sa confiance », a répondu le porte-parole du gouvernement.