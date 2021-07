Le pass sanitaire, dont Emmanuel Macron a annoncé l’élargissement lundi soir, ne s’appliquera qu’à partir du 30 août pour les adolescents, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mardi soir au 20 Heures de France 2, qui invite les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à se faire « vacciner rapidement ».

« La vaccination a commencé assez tardivement pour les adolescents. Nous avons identifié une solution pour les 12-17 ans : pour eux, le pass sanitaire s’appliquera à partir du 30 août », a déclaré le ministre.

Les ados peu nombreux à être vaccinés

Le pass sanitaire, qui témoigne qu’une personne n’est a priori pas atteinte du Covid-19, va notamment devenir obligatoire fin juillet pour entrer dans les lieux de culture de plus de 50 personnes, comme nombre de cinémas. Surtout, la mesure sera étendue début août à de très nombreux cas : restaurants, centres commerciaux, longs trajets en train ou en car.

Le pass sera demandé dès l’âge de 12 ans. Or, les 12-18 ans sont encore peu nombreux à être vaccinés, car ils n’y ont droit que depuis fin juin et doivent recevoir des vaccins en deux doses, seul celui de Pfizer/BioNTech ayant été autorisé pour eux jusqu’ici. Cela porte à près d’un mois et demi le délai minimal entre première dose et vaccination effective.