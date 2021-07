Faut-il rendre la vaccination obligatoire à un « champ du soin » plus large que les seuls soignants ? C’est ce qu’envisage le gouvernement, a-t-on appris vendredi auprès de responsables syndicaux, à l’issue d’une réunion entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux.

Cette concertation s’est tenue alors que le président de la République pourrait dévoiler lundi soir des mesures nouvelles dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire en raison du variant Delta.

Médico-social, transports, secours

Selon Cyril Chabanier (CFTC), l’obligation vaccinale pourrait donc concerner le personnel soignant « mais aussi le secteur du médico-social, le secteur des transports, c’est-à-dire tout ce qui est secours à la personne – ambulances, Samu, taxis conventionnés, pompiers » – ou encore les aidants.

Catherine Perret (CGT) affirme aussi que l’obligation pourrait s’étendre au « secteur médico-social, social, l’aide à domicile ». Interrogé par l’AFP, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a fait savoir que la première organisation patronale était « favorable à la vaccination obligatoire des soignants et seulement des soignants ».

La CGT veut convaincre plutôt que contraindre

La CGT a de son côté réaffirmé son souhait de « convaincre » plutôt que de contraindre. « D’une manière générale le ton a changé, les organisations de salariés ont dit qu’elles étaient un peu ennuyées avec l’obligation », a-t-elle fait valoir.

Interrogé par l’AFP, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a affirmé que son syndicat ne pensait « pas que ce soit par une logique de sanctions que les choses devaient être abordées mais de dialogue et de pédagogie ».

Les sanctions débattues

M. Chabanier ne voit pas pour sa part « comment on fait l’obligation sans les sanctions », tout en appelant à être « raisonnable ». « On peut imaginer des choses », comme un congé sans solde, mais « de là à aller au licenciement de la personne, je ne pense pas que ça le mérite ». Autre point débattu, celui de la « réciprocité » concernant le pass sanitaire, entre salariés et clients des lieux qui l’exigent, comme les discothèques.

« Nous sommes favorables à l’alignement des conditions d’accès pour le personnel et pour les clients dans les lieux où le pass sanitaire est demandé », a dit M. Roux de Bézieux à l’AFP. « L’ensemble des syndicats sont opposés à ce qu’un employeur puisse exiger le pass sanitaire », a relaté Mme Perret. « Cela ne nous semble pas pertinent à ce stade », a confirmé Catherine Pinchaut, de la CFDT.