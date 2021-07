Faut-il aller plus loin ? Le Premier ministre s’entretient ce jeudi à partir de 16h30 par visioconférence avec les associations d’élus locaux. Pour recueillir leurs avis sur une éventuelle vaccination obligatoire des soignants​. Mais dors et déjà, l' Association des maires ruraux de France, qui sera consultée ce jeudi, a précisé sur France Info par la voix de son président qu’elle y était favorable. Et qu’elle souhaitait même aller plus loin.

Favorable à une obligation vaccinale pour tous

Au micro de nos confrères de France Info, Michel Fournier a justifié cet élargissement ainsi : « À un moment donné, il faut se dire "écoutez, il y a une nécessité que l’on se sorte de cette pandémie et la seule potentialité, c’est le vaccin pour tous" ».

Lui estime qu’imposer une obligation vaccinale uniquement aux soignants serait insuffisant, voire injuste. « On cible plus particulièrement les soignants, mais pourquoi ne pas aussi cibler les gens qui reçoivent du public, les gens qui se retrouvent dans des situations d’accueil ? », s’est demandé Michel Fournier. « Plutôt que de faire des oublis, nous on va préciser au Premier ministre qu’on est pour la vaccination pour tous », a-t-il ajouté.