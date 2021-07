Le sénateur Les Républicains Patrick Boré, maire de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône pendant près de 20 ans, est mort dans la nuit de dimanche à lundi des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de son entourage. « Il est décédé chez lui, il souffrait d’une maladie depuis 18 mois », a indiqué Antoine Rouzoud, qui a dirigé sa communication. Élu au Sénat en juillet, Patrick Boré, 64 ans, avait dû démissionner de son mandat de maire de La Ciotat en août 2020.

Cet ami de longue date de Renaud Muselier, avec qui il a fréquenté les bancs de la Faculté de médecine de Marseille et les terrains de rugby, « a toujours œuvré au rassemblement de sa famille politique et a fait preuve, bien que déjà atteint par la maladie, d’un soutien sans faille lors des dernières élections régionales, ne pouvant se résoudre à voir les idées extrêmes arriver au pouvoir », a affirmé la ville de La Ciotat dans un communiqué. « Nous perdons un grand compagnon de route, nous perdons un bâtisseur bienveillant et remarquable », a affirmé le président de la région Paca Renaud Muselier.