A dix mois de la présidentielle, la patronne du Rassemblement national prévient : « Nous ne reviendrons pas au Front national », a affirmé dimanche Marine Le Pen,en clôturant à Perpignan le congrès du Rassemblement national qu'elle a souhaité continuer à «ouvrir à toutes les forces politiques» et en invitant ses militants à «aller chercher la victoire» en 2022.

«Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front national», a déclaré la présidente du Rassemblement national, réélue pour un quatrième mandat à la tête du parti autrefois présidé par son père Jean-Marie Le Pen, qu'elle a rebaptisé en 2018.

«Nous devons continuer à nous ouvrir à toutes les forces politiques »

« Nous avons su nous affranchir d'une immaturité politique peu compatible avec des ambitions nationales et donner à notre mouvement les qualités nécessaires à un parti de gouvernement », a estimé Marine Le Pen, en faisant valoir la réélection de la dizaine de maires RN l'an dernier, mais qui s'est accompagnée par la perte de 44% des élus. «Marine présidente», a scandé à plusieurs reprises le millier de militants réunis au palais de congrès de Perpignan.

«Nous devons (...) non pas nous enfermer dans des postures mais continuer à nous ouvrir à toutes les forces politiques, associatives ou de la société civile et plus largement à tous les Français qui souhaitent ne pas rester spectateurs», a ajouté la cheffe du RN, en dénonçant la «facilité des outrances» ou des «attitudes belliqueuses».

Une pique à Zemmour

Sans évoquer l'échec de son parti aux récentes régionales, la dirigeante d'extrême droite a dit vouloir «mettre en oeuvre un gouvernement d'union nationale autour d'un projet de paix civile» et être la candidate «des solutions concrètes» car «il n'y a pas de bonheur possible si le pays s'efface ou pire s'effondre», dans une allusion au potentiel candidat en 2022 Eric Zemmour dont elle conteste la «croyance dans la guerre civile».

Elle a salué le fait que «(son) analyse était désormais presque unanimement partagée». Mais «il nous faut plus que jamais passer à l'étape suivante» et «transformer cette victoire idéologique en victoire électorale», a souligné la candidate à l'Elysée.

Et «une victoire contre tout un système coalisé se bâtit, se construit, se conquiert et cette victoire, nous allons la chercher», a-t-elle insisté. «Jamais nous ne mettrons un genou à terre», a-t-elle conclu en référence à la bataille électorale à venir et à un geste devenu le symbole de l'opposition aux discriminations raciales.