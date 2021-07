Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis en garde ce dimanche contre la « fracture vaccinale » qui pourrait provoquer « du ressentiment entre les Français » vaccinés et les autres. « Il faut éviter une situation où l’épidémie reprendrait notamment du fait de personnes qui ne se sont pas fait vacciner et imposerait de prendre des mesures de restriction qui s’imposeraient à des personnes qui, elles, ont fait l’effort de se vacciner », a-t-il précisé sur Radio J.

« On voit les prémices de ce ressentiment, il faut à tout prix rester unis », a-t-il ajouté. « On est grosso modo à la situation qu’on a connue entre fin juillet et début août derniers mais c’est vrai qu’il y a des raisons de s’inquiéter avec ce variant Delta », a aussi souligné Gabriel Attal. Le Premier ministre Jean Castex doit recevoir à partir de ce lundi les chefs de file du Parlement et des élus locaux pour aborder, entre autres, la question de l’obligation vaccinale des soignants.

« La vaccination n’a pas à être obligatoire en population générale »

« Aujourd’hui, notre cadre de travail ce sont les soignants, pas au-delà des soignants », a précisé Gabriel Attal, soulignant que « la question de la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population à ce stade ne se pose pas », même s’il a appris « à ne jamais rien exclure pour l’avenir par principe ». « Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner, la vaccination n’a pas à être obligatoire en population générale », a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

« Ce que je peux vous dire c’est que le président s’exprimera prochainement », « probablement » avant le 14 juillet, a par ailleurs confirmé Gabriel Attal, sans préciser le « format » de l’intervention. Emmanuel Macron doit s’exprimer d’ici la mi-juillet pour définir le cap de la fin du quinquennat, en particulier sur les réformes qu’il souhaite lancer et éventuellement sur un remaniement « technique ».