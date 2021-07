Le maire LR d’Antibes Jean Leonetti, qui présentera mardi aux Républicains ses pistes pour départager les candidats à la présidentielle, a plaidé pour une primaire ouverte de la droite et du centre, dans une interview au Journal du Dimanche. « Nous devons trouver un système » pour « départager » les candidats potentiels et cette sélection « ne peut qu’être ouverte », a affirmé Jean Leonetti. Car « si nous décidions d’interroger nos seuls militants LR, comment pourrions-nous demander à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou nos amis centristes d’y participer ? », a-t-il ajouté, alors que la direction de LR est réticente à toute primaire, synonyme selon elle de divisions, et espère l’émergence d’un candidat naturel.

Pour Jean Leonetti cette fois « le départage ne doit pas donner lieu à une compétition négative » : il faut que le vainqueur « n’exclue pas les autres et que tous forment in fine une équipe » pour porter « ensemble » le projet présidentiel. A la question d’une éventuelle participation d’Eric Zemmour, Jean Leonetti a assuré que « ne pourront être candidats que les personnalités de notre famille de pensée de la droite et du centre validées par un système de parrainages ». De plus « le nombre de candidats devra rester raisonnable ».

Un « dialogue amical et constructif » avec Xavier Bertrand

Selon un sondage Ifop publié par le JDD, 46 % des sondés estiment que Xavier Bertrand « ferait un bon candidat » de la droite pour 2022, suivi de Valérie Pécresse (42 %), François Baroin (38 %), Laurent Wauquiez (35 %) et Michel Barnier (32 %). Bruno Retailleau est à 18 %. « En politique, ce n’est pas parce qu’on part avec un peu d’avance qu’on ne peut pas être rattrapé », a averti Jean Leonetti, en faisant état d’un « dialogue amical et constructif » avec Xavier Bertrand, qui refuse de se soumettre à un départage.

Alors que certains pressent la direction de LR d’accélérer son calendrier, qui prévoit une désignation du candidat en novembre, Jean Leonetti a estimé que « si dès mardi prochain, nous actons les principes d’un processus de sélection », alors « nous serons dans un calendrier raisonnable et efficace ». Quant à l’enquête sur 15.000 personnes que doit lancer LR à la rentrée, Jean Leonetti a expliqué qu’elle servirait à « éclairer le débat » mais ne pourrait « se substituer à la procédure de sélection ».