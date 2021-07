L’association de financement du parti Les amis d’Eric Zemmour a été agréée, ce mercredi, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, selon un avis paru au Journal officiel jeudi.

« L’association de financement du parti "Les amis d’Eric Zemmour", inscrite au registre national des associations (…), dont le siège social est situé : 18, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, est agréée en qualité d’association de financement du parti politique "Les amis d’Eric Zemmour", inscrit au registre national des associations », est-il écrit.

Son temps de parole pas encore décompté

Cet avis est publié alors que même s’il n’a jamais fait part explicitement d’un tel projet, beaucoup prêtent à l’éditorialiste de Cnews et du Figaro l’intention de candidater à l’élection présidentielle de 2022. « Peut-être qu’il faut passer à l’action », avait-il dit début juin sur la chaîne YouTube « Livre noir », animée par des proches de l’ancienne députée RN Marion Maréchal.

Et des milliers d’affiches « Zemmour président », collées dans la nuit de dimanche à lundi, ont montré que certains de ses partisans préparent une candidature. Toutefois, tant qu’il n’est pas déclaré candidat ou soutien d’un parti, le CSA ne décompte pas le temps de parole d’Eric Zemmour. Visé dans la presse par plusieurs accusations d’agressions sexuelles, Eric Zemmour avait été condamné à l’automne à 10.000 euros d’amende pour injure et provocation à la haine après une diatribe contre l’islam et les immigrés « colonisateurs » en septembre 2019.