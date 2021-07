Si elle se lance dans la course à la Présidentielle, Anne Hidalgo pourra compter sur le soutien de Carole Delga, la présidente de région la mieux réélue de l’Hexagone dimanche dernier en raflant 58 % des suffrages en Occitanie. Celle qui, depuis son triomphe, incarne un Parti socialiste qui gagne encore est promise à un destin plus national par certains proches ou commentateurs. La Commingeoise de 49 ans met les choses au point ce jeudi dans les colonnes du Figaro​. Elle explique avoir beaucoup d’ambition « pour le pays », mais « pas d’ambition personnelle ». « Aujourd’hui, mon avenir c’est l’Occitanie », redit Carole Delga.

Pour l’heure, elle soutient d’ailleurs Anne Hidalgo. « Je serai avec d’autres élus à la réunion du 12 juillet qu’elle organise à Villeurbanne, assure la présidente de région. Je suis engagée auprès d’elle dans une équipe pour la France du faire » et « mon score n’y change rien ».

Mélenchon dans le viseur

Carole Delga estime toutefois le débat sur la Présidentielle prématuré : « l’heure n’est pas encore à la candidature de qui que ce soit à gauche. Nous en sommes au projet. »

L’élue n’insulte pas non plus l’avenir. Elle glisse n’avoir « jamais rêvé d’être maire, députée, ministre ou présidente de région » et se dit « reconnaissante au destin ». « Je suis d’origine paysanne et on m’a toujours dit de me méfier de ces mots : "Fontaine, je ne boirai pas de ton eau." »

Celle qui s’est payé le luxe d’une réélection dans un fauteuil sans alliance ni avec les Verts, ni avec LFI tacle aussi Jean-Luc Mélenchon dont elle n’est pas « certaine » qu’il « soit de gauche ». « La gauche défend la République, lutte contre le communautarisme et ne tombe pas dans des thèses complotistes », affirme-t-elle.