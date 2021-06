On sait l’homme combatif, passionné et capable de colère. Dans une interview donnée à plusieurs médias, Bernard Tapie a appelé au micro de France 3 « à faire barrage au FN dans la région Paca » pour le second tour des élections régionales. « Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le front devenu Rassemblement national n’est pas le même », a précisé l’ancien président de l'OM. Bernard Tapie s’est ensuite fendu d’une colère contre Thierry Mariani dans un style qu’on lui connaît bien. Dénonçant un « discours fasciste, impératif », où le candidat du RN exhortait les électeurs à aller voter pour lui, sans quoi ils continueront « d’avoir peur », Bernard Tapie s’est énervé : « Il se croit où ? Il se fout du monde. Comment on parle à des électeurs ? », s’est-il exprimé.

Il s’est aussi dit inquiet pour l’avenir politique « d’une des plus belles régions du monde ».