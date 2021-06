MEDIAS Lors d’une réunion avec le directeur des rédactions du « Figaro » Alexis Brézet et consacrée aux questions éditoriales, la SDJ rapporte avoir préparé « la situation d’Eric Zemmour »

Eric Zemmour en avril 2019. — AFP

Le journaliste du Figaro et éditorialiste star de CNews Eric Zemmour devra se retirer du quotidien s’il arrive à se lancer dans la course à l’Elysée, a assuré la direction du journal à la Société des journalistes (SDJ) du Figaro.

Lors d’une réunion organisée cette semaine avec le directeur des rédactions du Figaro Alexis Brézet et consacrée aux questions éditoriales, la SDJ rapporte avoir préparé « la situation d’Eric Zemmour » à deux titres, dans un compte rendu dont l’AFP s’est procuré vendredi une copie. Tout d’abord, concernant les multiples accusations d’agressions sexuelles qui le visent, révélées notamment par la presse, Alexis Brézet a confirmé la position du journal, qui n’a pris jusqu’ici aucune sanction contre l’éditorialiste, tout comme la chaîne d’info CNews qui l’a envoyé à son antenne.

En interne, « ni la direction du journal ni les ressources humaines du groupe, ni aucune des instances de prévention prévues à cet effet n’ont été saisies d’éléments ou d’une situation problématique concernant Eric Zemmour », at-il souligné. Et à l’extérieur du Figaro, « il n’y a pas de plainte, pas d’enquête ouverte, rien d’autre que des articles de presse dont un certain nombre de précédents sont là pour nous rappeler qu’on ne saurait sans risque juridique en tirer des conséquences individuelles », a-t-il ajouté, selon la SDJ.

« Prévenir les difficultés » qui pourraient naître de cette situation

Autre point préparé : la question d’une candidature potentielle d’Eric Zemmour à la présidentielle. « Si Eric Zemmour manifestait l’intention d’être candidat, le jour où il franchirait la ligne, nous prendrions les décisions qui s’imposent. C’est une évidence : on ne peut pas être en même temps journaliste au Figaro et candidat à l’élection présidentielle », a assuré le directeur des rédactions, selon le compte rendu. « Les choses sont absolument claires entre nous : le jour où il manifeste ses intentions, il ne pourra plus écrire pour Le Figaro », a déclaré encore le responsable.

Néanmoins la SDJ du Figaro relève à propos d’Eric Zemmour « que les manifestations de ses intentions se multiplient, à travers notamment les témoignages de personnalités qui ont été sollicitées pour lui pour préparer une campagne », et l'appelle donc à « examiner les solutions possibles » avec la direction afin de « prévenir les difficultés » qui pourraient naître de cette situation.