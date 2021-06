L'eurodéputé Yannick Jadot s'attend à un bon score des Verts aux Régionales. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Yannick Jadot était enthousiaste et positif ce vendredi. Cela a commencé dès sa descente du train à Lyon, ou le potentiel candidat à la présidentielle a pris le bus pour rejoindre l’équipe de Fabienne Grébert et le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet. Venu soutenir la candidate EELV en Auvergne-Rhône-Alpes il a lancé en plaisantant à une passante : « Si Fabienne Grébert gagne, je vais à la présidentielle. Et si elle ne gagne pas, j’y vais quand même ! »

« On va avoir de belles surprises dimanche car on est régulièrement sous-estimé par les sondages et parce que les électrices et les électeurs vont s’intéresser aux candidats qui s’intéressent à eux », a-t-il ajouté, plus sérieusement, en déambulant devant les étals du marché de la Croix-Rousse (4e arrondissement). « Tout ce qu’on porte comme transformations de la société, ça se porte surtout dans les élections locales, qui touchent au quotidien des gens et qu’on ne considère pas comme des élections intermédiaires. Aux régionales, on ne fait pas un sondage pour 2022 », a étayé Yannick Jadot.

LA candidate EELV « plutôt confiante »

En Auvergne-Rhône-Alpes, les sondages donnent la candidate des Verts au coude à coude avec la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, loin derrière le président sortant Laurent Wauquiez (LR), le candidat du RN Andrea Kotarac et celui de LREM, le député Bruno Bonnell.

« Je ne sens pas qu’on va être à touche-touche avec le PS, je suis plutôt confiante. Mais si Najat est devant, je ferai campagne avec elle », a assuré pour sa part Fabienne Grébert vendredi matin, alors qu’écologistes et socialistes ont échoué à se rassembler au premier tour.

L’humour au rendez-vous

Méthode Coué ? Sur le marché, la candidate tractait en se présentant comme la future présidente de la région et Yannick Jadot comme le futur président de la République. Sans forcément convaincre le chaland.

Mais l’heure était surtout aux blagues : « elles sont rouges vos fraises, elles ne sont pas vertes », a lancé l’eurodéputé à un marchand. « Vous êtes verts, vous ? Alors prenez de la salade », lui a rétorqué l’intéressé du tac au tac. Les écologistes sont repartis avec une cagette de fruits.