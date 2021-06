Louis Aliot se dit intéressé pour prendre la présidence par intérim du RN pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen. — Alain ROBERT/SIPA

Qui remplacera Marine Le Pen durant sa campagne présidentielle ? Si l’actuel vice-président du RN, Jordan Bardella, est pressenti pour prendre la présidence par intérim du parti, une autre personnalité se dit disponible. « Si je peux rendre service à Marine, je le ferai car je pense que j’ai la légitimité et l’expérience pour le faire », a affirmé l’ancien numéro deux du Front national (devenu Rassemblement national), Louis Aliot, interrogé sur ses propos dans Paris Match.

Dans cette interview, l’actuel maire de Perpignan, ne juge « pas incohérent que cet intérim [à la présidence du RN] soit assuré par (lui) et les équipes de Marine ». En revanche, Louis Aliot, promet qu’il ne sera pas « un candidat contre vents et marées ». « Je ferai ce que Marine me demande de faire », a-t-il ajouté.

« Une expérience de trente ans »

« J’ai une expérience de trente ans avec ce parti, je connais toutes les fédérations », fait-il valoir dans Paris Match, en suggérant notamment, pour l’investiture des candidats du RN aux législatives de 2022, de « s’ouvrir au-delà des frontières partisanes », comme l’a déjà fait le mouvement aux élections européennes, municipales et régionales.

A propos de la distance (850 km) entre Perpignan et Paris, où se situe le siège du RN, il souligne qu’à « l’ère du numérique et des visioconférences, on peut faire beaucoup de choses ».

Le poste de Jordan Bardella remis en cause

Marine Le Pen entend quitter à l’automne la tête du RN pour se consacrer à la campagne présidentielle, après la validation de sa candidature à l’Elysée par le congrès du parti début juillet à Perpignan. Le Bureau national (direction élargie) du RN a adopté début juin un changement de ses statuts sur cette vacance en cas d’élection présidentielle, qui devra être validé par le congrès.

L’article 10 actualisé précisera que le président du parti peut, dans le cadre d’une élection présidentielle, laisser son siège « pour une durée de douze mois » au vice-président et, s’il y en a plusieurs, « au premier d’entre eux ». Le premier vice-président du RN est actuellement Jordan Bardella, eurodéputé et tête de liste aux régionales en Ile-de-France, âgé de 25 ans. Mais ces postes de vice-président sont remis en jeu au moment du congrès.